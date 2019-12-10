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Магия чисел Льва Шлосберга, или Как из «Яблока» сделать партию власти

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Вперед, в 2020-е. Что ждет Россию и ее граждан?

Есть ли у вас тактика - и будете ли вы ее придерживаться? Российские партии на старте парламентской кампании.

Секреты политической кухни: как из небольшого «Яблока» сделать первое блюдо и накормить им миллионы. Рецепт от шеф-повара Льва Шлосберга.

Знаете, когда готовился к сегодняшнему выпуску, подумал: елки-палки, а ведь Новый год уже вот-вот наступит, всего три недели остается до 31 декабря. Для кого-то - благодаря столь обсуждаемому в последние дни указу псковского губернатора Михаила Ведерникова - это будет выходной, для кого-то - рабочий день. В любом случае - Новый год приближается. И скоро уже будем привыкать к написанию двух двадцаток, первое время путаясь и начиная писать единицу вместо двойки. В общем не за горами двадцатые, а десятые уходят. У нас же принято мерять новейшую историю десятилетиями. Были переломные ельцинские 1990-е, потом нулевые с новым президентом вставанием с колен, «Операцией Преемник» и властным тандемом. Следом - 2010-е с их протестами, возвращением Владимира Путина в Кремль, присоединением Крыма и «крымским консенсусом», пенсионной реформой и т.д. Следующий год станет временем прощания с десятилетием, подведения его итогов и вхождения через год в 2020-е. И тут, к бабке не ходи, тоже будет множество вызовов - окончание очередного президентского срока, транзит власти, «Операция Преемник. Версия 2.0» или какой-то иной сценарий развития - тут ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Мы не провидцы, заглядывать в завтрашний день - это вообще сложная задача, не всем по плечу - это уже давно замечено.

Виталий Кличко: А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее, смотреть могут не только лишь все, а мало кто может это делать.

Если серьезно, ты можешь быть способен заглянуть в завтрашний день или нет - но все равно готовиться к будущим испытаниям надо. И, как мы отмечали в одной из предыдущих программ, подготовка к 2020-м и новому избирательному циклу началась, попытки просчитать вызовы и риски, а также дать на них ответы - предпринимаются. Причем, уже не только в высоких кабинетах и политологических центрах, но и в публичной плоскости. В конце ноября со съезда на выборы двинулась «Единая Россия». Послушали президента Путина - и, помня о его 12 направлениях - нацпроектах, «медведи» решили и дальше обновляться, проводить мобилизацию, «трясти чиновников». С тем, чтобы на выборах в Госдуму в 2021 победить и получить две трети мандатов - такую задачу, напомню, озвучил секретарь Генсовета партии, бывший псковский губернатор Андрей Турчак. Программу партии будут обновлять - впрочем понятно, что в целом это будет продолжение. По большому счету, то же сейчас - развивать и углублять, но все в рамках нынешнего курса. Тем более, что значительная часть общества это поддерживает - о чем, кстати, на минувшей неделе в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове говорил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Он приезжал на Второй псковский медиафорум. Несмотря на плотный график, нашел время прийти в студию радио «Эхо Москвы» в Пскове, чтобы ответить на наши вопросы и вопросы радиослушателей. Помимо прочего, мы обсуждали тему грядущих выборов.

Валерий Федоров: Где-то 60-65 процентов избирателей знают уже сейчас, за кого они будут голосовать. Остальные пока особо не думали. Придут и проголосуют, скажем, 45 процентов, максимум - пятьдесят (такой мой консервативный прогноз) придет и проголосует. Кто придет? Прежде всего те, кто уже определился - так называемый «ядерный электорат» этих партий. Видно, что этот «ядерный электорат» у «Единой России» после всех падений (вы правильно назвали их причину и масштаб) он всё равно вдвое больший, чем у ближайшей партии-преследовательницы - КПРФ. И если всё будет, как сейчас, то следующие выборы совершенно честно и объективно обеспечат победу «Единой России».

Понятно, что такие прогнозы от социологов (причем, не только тех, кого считают близкими к власти, но и независимых) - как серпом по одному месту для оппозиции. Тут как привыкли рассуждать? Если есть запрос на перемены (а он реально есть - и тот же глава ВЦИОМа об этом тоже говорил), то голоса протестного электората обязательно должны прийти к оппонентам власти и обеспечить высокий результат. А так отчего-то не происходит - кто-то из избирателей голосует ногами и просто не идет на выборы, кто-то приходит, но не выбирает эту публику - кого-то не допустили до выборов, за кого-то и голосовать не хочется. Мы на примере псковской оппозиции уже разбирали эту ситуацию - такую картину наблюдаем многие годы. С одной стороны, так называемая системная оппозиция - в массе своей инертная безынициативная, на подыгрыше у власти. С другой, несистемщики - в том числе клоуны и фрики всех мастей. Кстати, на неделе можно было наблюдать проявления активности именно этой публики. Василий Краснов проводил мероприятие под громким названием «Гражданский независимый форум России», судя по фото в соцсетях, приехали какие-то товарищи из других регионов - что характерно, недавние единомышленники не явились. Некоторых из них можно было увидеть на том самом медиафоруме - пришли, получили оплеуху от Леси Рябцевой. Она уехала - начали заочно полемизировать, махать кулаками.

Впрочем, чего удивляться - это в порядке вещей. Как писали еще Ильф и Петров, параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире совершают изобретения и перелеты вокруг света, пишут «Мертвые души», строят электростанции - а в маленьком мире занимаются всякой ерундой. В большом мире людьми движет стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У обитателей этого мира стремление одно – как нибудь прожить, не испытывая чувства голода. Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучными эпохе, и только тогда их товарец может найти сбыт. Возвращаясь в наши дни, следует сказать, что в этом маленьком мире используют достижения большого - научно-технический прогресс, интернет, социальные сети, и следят за событиями в большом мире - но используют всё это весьма своеобразно.

Днем сходили на какое-нибудь мероприятие, потом пришли домой, присели перед компьютером - навалили кучу, понюхали ту, что уже оставил более бойкий собрат по разуму, и, считай, выполнили задачу, можно идти - спать ложиться.

Такой вот междусобойчик, такая вот телеграм-канализация по-псковски.

Остап Бендер: Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.

Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что всех нельзя стричь под одну гребенку и мерять одной линейкой. Оппозиция - разная, параллельно со всей этой тусовкой лузеров мы наблюдаем и другие примеры. Имею в виду руководителя псковского «Яблока», главного бенефициара сентябрьских выборов в Псковской области Льва Шлосберга. Уже в ближайший уик-энд пройдет съезд партии, на котором будут выбирать ее нового председателя. Потенциальных кандидатов пока трое - нынешний руководитель Эмилия Слабунова, ее заместитель Николай Рыбаков и Лев Шлосберг. Последний не далее как вчера в ночи опубликовал программу развития партии. Девиз программы: «Труд побеждает все», название: «Яблоко XXI».

Лев Шлосберг: Как иногда удивительно совпадают цифры - бывают разные сближенья. 21-й век на календаре. 21-й съезд партии «Яблоко». И знаковый для судьбы нашей партии 21-й год - год выборов депутатов Государственной думы России. И в презентации, которую вы сейчас увидите, так совпало - случайно или почти случайно, - 21 слайд, 21 картинка. Вот так цифра 21 - это цифра, вокруг которой нам в течение семи дней нужно будет ходить и осмысливать эти цифры (из еженедельной программы политика в Интернете).

Документ назван так: «Яблоко XXI» - причем, число написано римскими цифрами. Отчего при первом взгляде современный человек может по привычке ошибочно прочесть это не как 21, а как XXL - икс-икс-эль, то есть большой размер одежды. Возможно, программу так и следовало бы так назвать. Ибо в этом - ее подлинный смысл. По Льву Шлосбергу выходит, что партия должна стать большой - выразителем интересов большинства граждан, миллионов, даже десятков миллионов людей - и затем прийти к власти. Короче, кинг сайз - всё по взрослому. Кроме того, в своей программе Лев Шлосберг пишет о политике в эпоху цинизма и лицемерия и, не боясь навлечь на себя гнев некоторых однопартийцев, выносит сор из избы - можно сказать, ставит диагноз. Цитирую программу: «Мы все знаем внутренние угрозы нашей партии и понимаем их опасность. Работе партии мешают: вражда, групповщина, производство слухов и сплетен, интриги, закулисная политика, манипулирование членами партии». Обозначив эти проблемы, Лев Шлосберг обещает установить в «Яблоке» мир. По его словам, партийцы будут вместе учиться разрешению конфликтов и урегулированию противоречий. Это говорится в заключительной главе, а запоминается последнее, это еще Штирлиц утверждал.

- Запоминается последняя фраза - это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство («Семнадцать мгновений весны»)

Всего же глав в программе 12 - по числу предложенных Львом Шлосбергом направлений. И вот тут вновь вспоминаем «странные сближенья» - видим совпадение с числом приоритетных направлений стратегического развития России - 12 нацпроектов, по указу Путина. Последние полтора года это определение «12 направлений развития» - произносится исключительно по отношению к ним, и я не думаю, что Лев Маркович случайно выбрал именно это число. То есть: на ваши 12 направлений вот вам мои, вернее - наши 12 направлений - то, с чем партия должна шагнуть в будущее, тот самый 21-й - год парламентских выборов. В своем документе Лев Шлосберг обозначает задачу - образовать в составе Госдумы фракцию «Яблока». По сравнению с «Единой Россией», которая замахивается на две трети мандатов, - задача скромная, но для для «Яблока», которое многие годы не представлено в парламенте, - задача крайне амбициозная. И Лев Шлосберг нацеливает партийцев на мобилизацию и демонстрирует понимание, что необходимо предпринимать, чтобы сделать из «Яблока» партию власти.

Кстати говоря, во многом программа Шлосберга перекликается с тем, что говорит и предлагает сейчас «Единая Россия». Но есть и «принципиальные» расхождения. Например, если в «Единой России» запустили проект «Высшая партийная школа», то Лев Шлосберг предлагает создать Общественный университет партии «Яблоко» (Университет Григория Явлинского). Если у единороссов действует Совет (беспартийных) сторонников партии, то псковский яблочник предлагает создать Общественный совет, в который вошли бы беспартийные лидеры гражданского общества. ЕР проводит праймериз (как они проходят - тема для отдельного разговора), а Лев Шлосберг предлагает проводить предварительные всеобщие внутрипартийные голосования перед выборами. Короче, различий не счесть... Если серьезно, то все эти направления лежат на поверхности и витают в воздухе - и кандидат на пост председателя «Яблока», судя по пунктам программы, правильно понимает, какие вызовы стоят, что надо делать и куда двигаться. Посмотрим, поддержат ли его однопартийцы на съезде в эти выходные. В следующем выпуске нашей программы мы обязательно вернемся к этой теме. Всего вам доброго.