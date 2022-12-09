Блоги / Дина Дабришюте

Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Непобедимая природа, или Вирусы, которые мы заслужили.

Зарплата на минималках: кто выживет на МРОТ.

Геи - убийцы нравственности.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: memepedia.ru

Экологическая катастрофа, жизнь на других планетах, карбоновый след в атмосфере и прочие глобальные вопросы волнуют прогрессивное человечество. Есть мнение, что привлечение внимания к перечисленным темам просто масштабное отмывание денег. Но хочется верить, что наука все же не стоит на месте, и мы всем миром движемся по пути прогресса, о котором писали фантасты. Да, летающие автомобили еще не заполонили города.

С такой культурой вождения, как сейчас, это, скорее, благо, чем досадная недоработка.

Настоящим провалом научного прогресса, на мой взгляд, можно считать бессилие людей перед ОРВИ и гриппом. Да, лечить заразу более-менее научились. Но есть ощущение, что турами на Марс ученые заинтересованы больше, чем поисками эффективных методов борьбы с вирусами. С началом пандемии, когда зашли разговоры о первых вакцинах, в России громко хвалили советскую медицину. Дескать, ее достижения были столь высоки, что коллективный Запад завидовал в тряпочку. На советском прошлом невозможно ехать вечно, хотелось бы глянуть и на какие-то современные уникальные открытия.

А что мы имеем сейчас? Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снова растет.

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Вроде должны были выйти из сезонной вспышки простуды, но опять неутешительные новости. Как так получилось?

ОРВИ тоже не дремлет. Дети массово болеют, родители вызывают врачей. Только в областном центре 42 класса закрыты на карантин!

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К дистанционному обучению не привыкать. Правда, в педагогических кругах уже появился термин «дети пандемии». Это учащиеся, которые не знают практически ничего, лишены логики мышления, но в совершенстве владеют навыком общения по видеосвязи. Кажется, единственная высокооплачиваемая профессия с такими скиллами – вебкам.

Поговорим об этом лет через пять.

А пока мне не дает покоя вопрос: почему фармацевтическая промышленность не ведет семимильными шагами людей в здоровое будущее? На моей памяти, за всю учебу на карантин нас закрывали году в 2009-м. Тогда лютовал свиной грипп.

Кстати, он снова пришел в Псковскую область.

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Я уже отчаялась найти подходящее средство для профилактики инфекций. Вакцинация помогает, но не защищает на все сто, еще и осложнения от нее пережить надо, курсы антивирусных препаратов выйдут в копеечку, улучшение рациона питания, включение в него полезных продуктов, богатых витаминами, обойдется еще дороже. Пока зарабатываешь на здоровую жизнь, десять раз подхватишь какую-нибудь заразу, спустишь накопления на лекарства, снимающие симптомы и/или лечащие осложнения. Ношение масок и дезинфекция рук, как мы увидели, тоже не панацея. Видимо, придется обращаться к каким-нибудь советским методам борьбы с заразой, раз российских пока не придумали.

Фото: memesmix.net

В небольших небогатых регионах, вроде Псковской области, огромная проблема с зарплатами. Вернее, с их размером. Чтобы достойно получать нужно или быть большим начальником, или воровать, или пахать как не в себя. Популистские предвыборные заявления представителей отдельных партий о необходимости платить россиянам ежемесячно несколько тысяч по праву рождения в РФ уже мало кто помнит.

Но деньги нужны!

Тем более сейчас, когда цены на все категории товаров вошли в предновогоднюю фазу роста. Подспорье в нелегкое время пришло откуда не ждали – из федерального бюджета. Минимальный размер оплаты труда с первого января 2023 года вырастет почти на тысячу рублей.

Точнее, на 963 рубля 00 копеек.

В Госдуме говорят, что новый закон позволит увеличить зарплату бюджетникам. Это, конечно, лучше, чем ничего, но бурно радоваться не особо получается. Прибавка не покрывает повышение цен на основные товары и коммунальные услуги даже за этот год. У меня ощущение, что они на несколько лет вперед опережают возможное увеличение МРОТ и прожиточного минимума вместе взятых.

Вопрос: а должно ли государство обеспечивать полную компенсацию возрастающих расходов?

Экономика у нас рыночная, производства в частных руках. Естественно, цены будут расти бесконтрольно. Их никто не может и не должен сдерживать, не в то время живем. Однако большинство населения продолжает возмущаться жизненной несправедливостью вместо того, чтобы устроиться на еще одну работу.

Люди будто не понимают простой вещи - кризис не заканчивается, а набирает обороты. Больше нет времени на нытье, есть необходимость увеличения семейного бюджета. То же государство предоставляет разные варианты получения бесплатного образования, даже второго, можно пройти переквалификацию. Треклятая пандемия не только опрокинула сферу туризма и развлечений, уничтожила некоторые офлайн-магазины, но и дала в разы больше возможностей найти работу в интернете. Пока в Пскове ищут сотрудников на зарплату в 10-15 тысяч рублей с занятостью 24\7 в офисе, например, московская фирма предлагает 35 тысяч за 5 часов в день 5 дней в неделю, не выходя из дома.

Кто мешает бюджетнику устроиться?

Увы, вместо культуры работы, у нас процветает культ нытья. Интересно еще, сколь избирательно россияне оглядываются по сторонам, изучая опыт соседних стран. Заговорят об идее сокращения рабочей недели, так сразу и европейские исследования идут в качестве железного аргумента, и уровень счастья тамошнего населения уже сосчитан.

Хотим так же, нам такое надо!

Малейшее колебание в определении, например, пенсионного возраста – зарубежный опыт становится плохим примером. В Китае с начислением пенсии сложнее, а показатели производств выше.

Но мы другие, нам такого не надо!

Вот и живем верой в какое-то чудо, ничего менять не хотим. То ли средств нет, то ли ума не хватает.

Фото: «ВКонтакте»

В понедельник глава государства подписал указ о полном запрете пропаганды ЛГБТ и т.д., популяризации смены пола и педофилии. Ничего удивительного в том, что этот закон вступил в силу в данный исторический отрезок времени нет.

Я бы сказала, что с ним даже затянули. Честно говоря, думала, что документы подготовят и примут еще летом.

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Рассуждать о том, хорошо это или плохо, правильно или нет, я не берусь. Больше не положено рассуждать.

Соцсети, кстати, уже берегут своих пользователей от греха, маркируя группы с возможным ЛГБТ-контентом сообщением: «Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ».

Несколько очень сомнительных и явно неадекватных во всех смыслах блогеров попали под проверку контента.

У меня вопрос, почему этого не сделали раньше, в 2013 году, когда принимали закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей среди детей?

Учитывая, насколько помолодела аудитория в интернете уже на тот момент, это было бы очень своевременное решение. Все у нас как всегда, сначала народу дают свободу, а потом начинают разгребать ее последствия, и все запрещать.

Меня в новой реальности не сильно волнуют права меньшинств. Гораздо больший интерес вызывает культурная среда и ее будущее. Когда все поняли, что закон вот-вот примут, началось бурное обсуждение того, как быть с книгами, где есть намеки или прямые указания на возможность разнообразных отношений. Из тех реплик, что я слышала и читала, сложилось впечатление, что написанное до принятия документа как будто под запрет и штраф не попадет.

Ан нет!

Вначале крупнейший литературный сервис «ЛитРес» попросил авторов переписать сомнительные с точки зрения нового закона тексты. Если писатели хотят, чтобы их книги продавались, они обязаны это сделать.

Маркетплейс Ozon церемонился меньше и сразу снял с продажи книги с пропагандой чего не надо. Указал на запрещенку глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Ну вот.... А говорили, что головы не полетят. Все-таки полетели. Пропаганда ЛГБТ и т.д. нынче страшнее оскорбления чувств верующих, так получается? Судебных разбирательств по последнему закону не то, чтобы очень много. Новый документ обещает больше новостей. Псковичи, можно сказать, уже вписались. Вспомните, как бурно они обсуждали мурал с портретом американского поэта Уолта Уитмена.

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Боюсь, такими темпами уязвленные и требующие духовности активисты придут с народным рейдом в книжный магазин.

Интересно, где находится мерило, которое позволяет определить, есть ли в произведении пропаганда или нет. Серьезно, очень любопытно. А если смысл написанного спорный, и вообще каждый думает в меру свой испорченности?

Не совсем понимаю еще, можно ли теперь дома держать книги, содержащие противоречащие традиционным отечественным ценностям сцены. Может, пора, как в старые недобрые времена, стучать на друзей, которые держат запрещенку?

Вспоминается роман Татьяны Толстой «Кысь», где самые страшные персонажи, которых все боятся – это санитары. Они ездят по домам и отбирают книги у простых людей. Не потому, что просвещаться в государстве не положено, а потому что народ дремучий, и величие книги не уразумеет никогда, только испортит ее священные страницы да пойдет рассуждать, о чем не положено. Хорошо, что антиутопии еще запретили.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте