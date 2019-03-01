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Как выглядит «переход через ноль» в политике

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Так приятно убивать, брать, владеть.

Приятно править, даже в пустыне.

С.Кинг «Безнадега»

Этот текст был неизбежен, но, честно говоря, планировался на более позднее время. Ежегодный сход асфальта в Пскове – явление столь же привычное, как смена времен года. Однако в прежние времена он приходился на конец зимы. В этом году псковский многострадальный асфальт не пережил и первой оттепели. Ямы на проезжей части ширились и множились на глазах изумленной публики с конца января. Что творилось на тротуарах – даже говорить не хочется. Пешеходы матерятся, водители матерятся. В общем, все по фэн-шую, только на месяц раньше, чем обычно.

Парадокс в том, что именно к 2019 году чиновники обещали, что город, благодаря ганзейским денежкам, изменится до неузнаваемости. Ну, помните же все эти разговоры про «псковскую олимпиаду» и тонны федеральных денег?

Сегодня об этом не принято вспоминать – чиновники стыдливо отводят взор, бормочут что-то невнятное про то, что «надо успеть то, что можно успеть». Но, глядя правде в глаза, мы ясно понимаем – если делать нормально, то ничерта уже не успеть.

И вот на этом фоне в Пскове совершенно неожиданно разгорается политический конфликт. Казалось бы, к весеннему бездорожью псковичи давно привыкли. Власти всех уровней тоже привыкли не заморачиваться по такому пустяку. Ну там «переходы через ноль» и происки «западных партнеров» – давно известные причины большинства городских проблем.

Но внезапно ситуация вышла из-под контроля. В минувшую пятницу губернатор области Михаил Ведерников осмотрел псковские дороги и от их вида натурально пришел в ужас. На незамедлительно собранном по этому поводу совещании всем причастным было роздано на орехи. Больше других припечатали главу города Ивана Цецерского. Впрочем, сидевший рядом глава администрации Пскова Александр Братчиков был мрачнее тучи, понимая, что и ему вряд ли получится выйти сухим из воды. Фраза губернатора про «персональную ответственность» отцов города никому из них не прибавила оптимизма. За глаза досталось и подрядчикам, которых в последние дни только ленивый не ругает.

Как результат совещания в пятницу, в Пскове начал раскладываться совершенно новый политический пасьянс. Давайте посмотрим, что у нас получается.

С одной стороны, губернатор предъявил конкретные претензии главе города Ивану Цецерскому, фактически поставив его перед выбором: или взять на себя ответственность и в кратчайшие сроки исправить дорожную ситуацию, или оставить свой нынешний пост, что фактически будет означать его уход из публичной политики. Глава города, как показали дальнейшие события, с таким раскладом не согласился. Это большая проблема. В выстроенной системе властной вертикали различные ветви власти могут существовать только в рамках консенсуса. Конфликт невозможен в принципе. Стало быть, кому-то придется сдавать назад. Думаю, несложно предположить, кому.

С другой стороны, ситуация с муниципальными контрактами на обслуживание дорожной сети города – крайне, надо сказать, запутанная ситуация. Правила игры в отрасли в последние годы таковы, что все заинтересованные стороны вынуждены идти на компромиссы. Баланс интересов города и подрядчиков настолько шаткий, что любое резкое и неосторожное движение способно породить очень большие проблемы.

Отдельным вопросом тут стоит двуглавая система управления городом, которая еще больше запутывает клубок проблем. И как это у нас обычно принято, вместо поиска выхода из непростого положения стороны пытаются ответить на вопрос «кто виноват»? Что ж, попробуем во всей этой местной дорожно-политической кухне разобраться.

Прежде всего, кто виноват? Этой зимой нам неоднократно доводилось слышать про нерадивых подрядчиков. Про то, как они убирают снег, каким материалом латают ямы в асфальте и из какого места у них растут руки. Вероятно, многие упреки справедливы.

Но давайте объективно взглянем на положение вещей. Сегодня все данные государственных и муниципальных контрактов находятся в открытом доступе, и любой желающий может ознакомиться. Следите за руками. На одной чаше весов – объем работ по обслуживанию дорожной сети Пскова. На другой – стоимость контракта. Арифметика тут очень простая. Ради спортивного интереса я взял для сравнения 3 российских города – Москву, Санкт-Петербург и Псков. Путем нехитрых вычислений получилось следующее.

На обслуживание одного квадратного метра дорог в Москве в год тратится 268 рублей. В Санкт-Петербурге – чуть больше 100. Как думаете, в какую сумму обходится квадратный метр в Пскове? Вряд ли угадаете. В 2 рубля 30 копеек. Окей, если из общего объема исключить дороги, которые в принципе не подлежат регулярному обслуживанию из-за их технического состояния, можно натянуть до 3 рублей за квадрат. Более того, известно, что и эти деньги город не всегда в состоянии выплачивать своевременно.

Естественно, что при таком финансировании, мы имеем то, что имеем. В интернете звучат недовольные голоса, мол зачем же эти подрядчики вообще выходят на торги и берут дороги на обслуживание. Полагаю, это вопрос риторический. Но ситуация в целом сегодня крайне плачевная.

Кстати, обратите внимание на такой момент. Все контракты на обслуживание дорог сегодня торгуются на открытых аукционах. То есть любая компания, подходящая под условия аукциона, может попытать удачу и забрать контракт. Однако уже который год, как справедливо отмечают наблюдатели, в аукционах участвуют одни и те же псковские фирмы. Можно сколько угодно возмущаться этим фактом, но задайте себе вопрос: почему на аукционы не выходят хотя бы наши ближайшие соседи – новгородцы? Ведь еще совсем недавно наши дороги были интересны даже петербургским компаниям. Но сегодня стоимость контракта такова, что она вообще мало кого может заинтересовать.

На минувшей неделе был разыгран аукцион на обслуживание дорог микрорайона «Центр». Сколько было участников аукциона? Правильно – один. Вероятно, могло не быть и этого.

Банально, но у города Пскова просто нет денег. Похоже, вообще ни на что. Нет денег, чтобы платить реальную стоимость качественного обслуживания дорог. Нет денег, чтобы нанимать на работу компетентных специалистов, которые, наконец, смогут написать нормальное техзадание для аукциона. Нет денег, чтобы адекватно контролировать выполненные работы. Нет денег на юристов, которые смогли бы добиться выполнения гарантийных обязательств по ремонту дорог…

Вот на таком фоне сложился шаткий баланс муниципальной власти, бизнеса и жителей. Власть рада уже тому, что хоть кто-то еще выходит на эти аукционы. Бизнес, матерясь про себя, поддается на уговоры и забирает контракты, заранее понимая, что в лучшем случае получится не уйти в минус. Техзадание прописано, по сути, от балды – все же понимают, что на нормальную работу все равно нет денег. Поэтому зимой и весной ямы на дорогах заделывают крупнокалиберной щебенкой. Жители города клянут последними словами и власть, и подрядчиков, но в глубине души понимают, что по-другому не будет. И продолжают терпеть…

Поэтому лично для меня вопрос «кто виноват» имеет вполне однозначный ответ. В сложившейся политической системе у Псковской области нет иного пути, кроме как быть нищим, безнадежно дотационным регионом. В Москве и дальше будут тратить на дороги в 130 раз больше, чем в Пскове. Могут себе позволить. Иногда, чтобы народ не взбунтовался, сюда будут подбрасывать деньжат. Вот, примерно как минувшей осенью, когда деньги на ремонт дорог и фасадов домов пришли в октябре и ноябре. И городские чиновники встали перед дилеммой: класть асфальт в дождь и снег или вернуть деньги в федеральный бюджет.

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Денег, кроме как из федерального бюджета, сегодня взять неоткуда. В силу географического положения, мы, вероятно, могли бы иметь тесные экономические отношения с Европой. Однако таможенные платежи целиком идут в Москву, а в условиях экономических санкций и контрсанкций в плане экономического взаимодействия с соседями у нас лучше всего получается давить гусей и яблоки гусеницами бульдозеров. Поэтому тут лучше сразу избавиться от иллюзий. ОЭЗ «Моглино» дай бог начнет приносить плоды лет через десять, если вообще из этого выйдет толк.

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В общем, дамы и господа, путь Псковской области – тотальная нищета и выживание. Как ни печально это признавать.

В любой ситуации есть только 2 пути. Первый путь – принять и смириться. Принятие в психотерапии – самая важная стадия, после которой начинаются качественные изменения сознания. Как только это произойдет, проблемы перестанут нас волновать и жить станет намного проще. Для глубинного народа – самый надежный вариант. Второй путь предполагает качественное изменение отношения к происходящему, категорический отказ от принятия и смирения. Я ни к чему не призываю, но думайте сами…

В этом смысле, обозначившийся накануне конфликт Михаила Ведерникова и Ивана Цецерского в реальности лишен всякого смысла.

Надо сказать, к очень большому сожалению. Я совершенно не в восторге от нашего главы города. Но сегодня совершенно не важно, кто сидит в этом кресле. При отсутствии денег в городской казне смена коня на переправе ничего не изменит.

Другое дело, если речь идет о том, чтобы избавить город от всем надоевшей и совершенно бессмысленной двуглавой системы управления. Но в таком случае нас ждет весьма занимательное шоу. Наблюдение за этим процессом потребует очень много попкорна. Понятно, что Иван Цецерский так просто сдаваться не намерен.

С таким положением дел Псков встретил 2019 год. Вероятно, эскалация конфликта областной и городской власти в ближайшие дни неизбежна. Что ж, конфликт – это тоже один из способов разрешения проблем. Складывается ощущение, что одна из сторон в этой истории перешла Рубикон. Чем все это закончится, сегодня не знает никто. Впрочем, нас никто не спрашивает. Поэтому запасаемся попкорном и продолжаем ездить по убитым псковским дорогам…

На этом сегодня прощаюсь. Надеюсь, до следующего четверга…

Константин Калиниченко