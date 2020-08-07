Блоги / Юлия Магера

В 55 - трудоголик опять

«ОтдОхнем, когда сдОхнем», - так сказала бы, доживи она до сегодняшнего дня, моя бабушка, кладезь мудрости глубинного народа. Внезапно выяснилось, что россияне не хотят на пенсию по старому пенсионному возрасту. Неожиданная информация всего через год после пенсионной реформы. Разгадка проста до безобразия — если сядешь дома, жрать будет нечего. Накоплений нет, возможности их сделать нет, веры в сохранность нет.

69% россиян не хотят бросать работу до 55 лет. Такие данные своего опроса обнародовали сайт с вакансиями «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. 11% и вовсе стремятся остаться на своем рабочем месте после 70 лет.

Выплаты от государства по старости отодвинуты на пять лет. Именно выплаты, а не «заслуженный отдых», потому что с наступлением 55 и 60 лет мало кто из женщин и мужчин стремился сесть на диване. Не от большой любви к труду, а ради куска хлеба. На январь средний размер страховой пенсии по старости в Псковской области составляет 15685 рублей. На жизнь — впритык. И не надо говорить, что пенсионерам много не требуется. Требуется. Жить по-человечески хочется в любом возрасте. Еда, коммуналка, лекарства — необходимый минимум едва можно вместить в размер выплаты. Многие еще и ухитряются сунуть внуку тысячу в карман, а иногда и чем посущественнее помочь младшим поколениям. Это уж не говоря про набившее оскомину сравнение наших пенсионеров, торгующих на рынке укропом, и пенсионеров тамошних, пускающихся на старости в кругосветку.

Для многих и многих пенсия — не повод положить трудовую книжку на полку. Более того, пенсионеры в какой-то степени являются одной из опор регионального рынка труда. Треть населения Псковской области старше трудоспособного возраста. Представим, что все они разом сядут дома. Не работают у нас еще и дети, инвалиды, мамы в декрете и другие, выражаясь языком чиновников, «категории граждан», которые просто физически не могут добывать себе пропитание самостоятельно. И кто у нас тогда останется? Кто будет поднимать экономику Псковской области? Здоровый крепкий мужик не выдаст номерок в гардеробе театра. Не вымоет полы в больничной палате. Не нальет тарелку супа в столовой. Это я привожу довольно хрестоматийные примеры. Если оглянуться вокруг, станет понятно, что пенсионеры занимают не только нишу низкоквалифицированного, а оттого низкооплачиваемого труда. Взять хотя бы педагогов и врачей. Специальности и без того дефицитные, а если проводить пенсионеров, кадровая проблема станет катастрофой.

Много и тех «кому за» среди псковичей на виду. Я заранее прошу прощения, что акцентирую внимание на их возрасте и прошу счесть это за комплимент. Несколько имен: главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко, директор фабрики «Славянка» Елена Косенкова, актриса Мирра Горская, писатель Валентин Курбатов, галерист Ольга Кошелькова. Их кто заменит? Волонтеры? Желающие, наверняка, есть, но масштабами личности не дотягивают.

В опросе о раннем выходе на пенсию был подвох. Его организаторы предлагали устроить себе отдых за собственный счет. И 80% опрошенных заявили, что не имеют на это финансовой возможности. Пока работаешь, бежишь в колесе — живешь. Остановился — упал на социальное дно. Только 4% опрошенных сказали, что у них есть сбережения, чтобы начать отдыхать без привязки к официальному пенсионному возрасту. А половина людей пояснили, почему ничего не делают, чтобы такие сбережения появились: откладывать не с чего, или нет веры, что удастся сохранить для светлого завтра то, ради чего ущемил себя сегодня. Свеж еще пример нынешних пенсионеров, которые тридцать лет назад получили фантики вместо сбережений.

Псковская Лента Новостей провела собственный опрос в сообществе «ВКонтакте». «Хотите выйти на пенсию до 55 лет?» - спросил мы подписчиков. «Хочу и выйду!» - ответили 18,16% опрошенных. Но большинство (53,85% на момент подготовки публикации) выбрали вариант «Конечно, хочу, но жить будет не на что, так что работать до официальной пенсии буду точно». Планируют работать в после наступления пенсионного возраста 22,86% наших читателей, ни в каком возрасте не хотят на пенсию 5,13% тех, кто принял участие в опросе.

«Хочу и выйду!» - это кто, интересно? Неужели и в Пскове появились влившиеся в ряды движения FIRE (financial independence, retire early - финансовая независимость, ранний выход на пенсию). Зародившееся на Западе, оно набирает все больше популярности в России. Суть в том, чтобы поработать максимально интенсивно лет 10-15-20, живя при этом насколько можно скромно. И копить, копить, копить, инвестировать, инвестировать, инвестировать. А потом послать корпоративный мир и жить на проценты с капитала. Скептики говорят, что при российских зарплатах и общей непредсказуемости на отечественной почве реализовать этот сценарий трудновато. Но кто-то пробует. Лет через десять спросим у них, что вышло из затеи.

Остальные продолжают надеяться на государство. В их копилку свежая новость о введении с 11 августа выходного дня для прохождения диспансеризации теми, кто старше 40 лет. А это значит, что? Значит, государство хочет, чтобы мы были здоровенькими и трудоспособными как можно дольше.

Так что работаем. Солнце еще высоко, а до пенсии нашему поколению, ох, как далеко.

Юлия Магера