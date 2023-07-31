Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Княгиня Ольга
Купе-кроссовер Geely Tugella
Снова в школу. ЛОНГРИД
PERCo расширяет завод в Пскове
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Господин Рейтингомер
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
Интересные места отдыха в Псковской области
удобное страхование
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
Ульяна Ловыгина Публикаций: 37
31.07.2023 16:340 Сезон тазов и чайников 26.07.2023 15:391 Лапы, самокат и никаких документов 20.07.2023 09:154 Битва за нравственность голышом 11.07.2023 13:061 Раздайте им просроченные пирожные 15.06.2023 14:186 По выходным не болеть, терпеть до понедельника Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:384 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену
Блоги / Ульяна Ловыгина

Сезон тазов и чайников

31.07.2023 16:34|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в нашем доме ожидается праздник - должны подать горячую воду, отключенную две недели назад. На протяжении 14 дней все жители многоэтажки, за исключением разве что тех, кто имеет альтернативную возможность помыться или не делает этого вовсе, были вынуждены возиться с чайниками и тазиками. И в очередной раз задавались вопросом: неужели нельзя сократить срок ежегодных мытарств горожан и не оставлять их без горячего водоснабжения на такой длительный период?

 

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2.

Кипяток - лучший друг

Каждое лето коммунальные службы заставляют россиян возвращаться к истокам. По давней традиции, связанной с острой необходимостью, сотрудники теплоснабжающих организаций проверяют на прочность не только трубы, но и нервы населения.

Как только из крана перестаёт течь горячая вода, лучшими друзьями человека становятся кастрюля, таз и ковшик. Зарекомендовавшее себя трио весьма аутентично смотрелось бы в доме дореволюционной постройки, в компании с табуретом и кипятильником. В современных панельках последние два атрибута не всегда найдутся, поэтому их зачастую заменяют подручными средствами. Люди греют воду на газу, либо в электрическом чайнике, после чего бодрым шагом отправляются в ванную или душевую кабину.

Так поступаю и я, правда, вместо ковша использую обычную кружку. Это не слишком удобно, но всё же лучше, чем черпать воду ладошкой. К тому же, отсутствующий в квартире ковшик - не самая большая беда во время отключения горячей воды.

Думаю, жители многоэтажек с центральным водоснабжением давно привыкли и почти смирились с этими ежегодными мучениями, которые доставляют дискомфорт каждому, кто не обзавёлся собственным водонагревателем. Но как только в сети появляются графики отключений, многие устремляются на поиски в списке своего адреса: чтобы подготовиться морально и достать из шкафов ожидающие своего часа помывочные атрибуты.

Очевидно, что больше всего от отсутствия горячей воды страдают женщины, которые тратят много времени на гигиенические процедуры. Их длительность колоссально увеличивается с учётом нагрева жидкости в чайнике или кастрюле. Приходится просыпаться как минимум на полчаса раньше, чтобы перед выходом на работу набрать воду в ёмкость, дождаться, пока она закипит, отнести в ванную, разбавить до нужной температуры и, возможно, отправиться на второй заход - если требуется помыться полностью.

Вся эта беготня отнимает много трудовых и временных затрат, может негативно сказаться на планировании дня. Есть риск опоздания везде и всюду в угоду чистоте тела. И да: мыться в тазу попросту неудобно. Как это проворачивают обладательницы длинной густой шевелюры, ума не приложу.

Ещё сложнее, вероятно, приходится семьям с маленькими детьми. Если папа и мама могут временно сократить частоту помывок, либо обойтись холодной водой - на худой конец, то их малышу точно потребуется ежедневное полноценное купание. При наличии двух и более детей вы рискуете провести все 14 дней только за одним важным делом: кипячением воды.

Выживали, как могли

Естественно, люди пытаются найти выход из сложившейся неприятной ситуации. Те, у кого есть возможность помыться у друзей или родственников, делают это. Но близкие люди порой живут на другом конце города, и ехать к ним некогда или не на чем. Более того, каждое утром и перед сном в гости напрашиваться, как минимум, не красиво.

Ещё более странной покажется просьба помыть посуду на чужой кухне. А ведь это тоже серьёзная проблема: в отсутствие горячей воды приходится готовить всё самое простое и в небольших объёмах, чтобы после не морозить руки, пытаясь оттереть сковородку или жирную тарелку. Альтернатива - питаться в общепите, либо готовыми блюдами из магазина, которые продаются в одноразовой посуде. Но такой вариант потянет не всякий бюджет и желудок.

Интернет пестрит лайфхаками на тему того, как пережить отключение горячей воды. Помимо банальной установки бойлера, знающие люди советуют кардинально решить проблему, переехав в частный дом с автономными системами нагрева воды и отопления. Тем, кто не готов к такому исходу, пригодятся различные хитрости. Например, подсмотренные у космонавтов: обтираться намоченным водой полотенцем или влажными салфетками.

Также в числе полезных советов поход в баню - общественную, коммерческую или принадлежащую знакомым. Можно уехать в отпуск, предварительно посмотрев, имеется ли горячая вода в выбранном средстве размещения. Либо отправиться на дачу или озеро на выходные. Так получится совместить приятное с полезным, отдохнуть на природе и помыться. Есть только одно но: в этом году водные процедуры на открытом воздухе на любителя. Озера и реки в регионе почти не прогрелись.

Для тех, кто не готов нырять в прохладную воду, к тому же не всегда чистую, есть более приемлемый вариант: отправиться с фитнес-клуб, где после тренировки есть возможность воспользоваться душем. Если вы категорически против спорта, но всё же хотите быть чистым, хотя бы создайте видимость занятий. А после на полных правах воспользуйтесь благами цивилизации.

То же самое касается бассейнов, аквапарков и других организаций, в которых есть ванная комната для посетителей. Не забудьте прихватить с собой моющие средства, мочалки и деньги.

Помимо этого, можно записаться в парикмахерскую. Там вам не только обновят причёску, но и помоют голову. Остальные части тела останутся грязными.

Если же всё перечисленное вам не подходит по той или иной причине - добро пожаловать в клуб моржей. Смело включайте холодный душ и начинайте закаляться. При этом помните, что такие процедуры могут навредить здоровью, поэтому для начала обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Плата за зимнее тепло

Ради чего все эти страдания? Что происходит во время отключения воды и зачем это нужно? Оказывается, пока мы возимся с чайниками и тазиками, у коммунальщиков кипит работа. За две недели им нужно успеть проверить состояние котельных и установленного в них оборудования, обследовать трубопроводы, очистить их от накипи, устранить протечки в случае их обнаружения. В некоторых случаях требуется не только ремонт, но и полная замена участков инженерных сетей.

На всё это нужно время. Бытует мнение, что в век современных технологий вполне реально проводить обследования и ремонты за пару-тройку дней. Причём об этом говорит не только народ, но и законодатели. Так, вице-спикер Госдумы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов считает возможным уменьшить длительность отключений до трёх дней. Он привёл в пример Москву, где горячей воды не бывает всего 10 дней в году, но и это необоснованно долго, по мнению парламентария.

Тем временем, коммунальщики непреклонны и уверяют, что такой подход нереален и ни к чему хорошему не приведёт. Руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что даже две недели - это крайне мало для подготовки сети к очередному отопительному сезону. А если сократить срок до двух дней, есть риск «зимой фукать в ладоши и сидеть в зипунах», пока работники предприятия будут искать и ремонтировать неисправности. Во избежание таких ситуаций лучше проводить ревизию и испытания сетей, выявлять слабые и сильные места, устранять критичные повреждения летом.

Такой вот консенсус между «Теплосетями» и населением - две недели без горячей воды в тёплое время года взамен на горячие батареи в холодное. Своего рода плата за зимнее тепло, в довесок к сумме, выставляемой в квитанциях. Ну, что поделать - надо так надо. Ясное дело, системы изнашиваются, и их нужно своевременно чинить.

Жители Завокзалья, как и ряда других микрорайонов, благополучно пережили очередной период без горячей воды и, хочется верить, заплатили сполна за подачу теплоносителя осенью. Правда, пока что есть некоторые опасения относительно предстоящего сезона с учётом передачи котельной, отапливающей наш дом, от одной организации к другой.

Уже сейчас, судя по публикациям в сети, понятно: оборудование находится в далеко не идеальном состоянии, и «Теплосетям» придётся изрядно потрудиться, чтобы привести заполученный «бриллиант» в пригодное состояние. Протекающие трубы, нечищеные несколько лет водонагреватели, постоянно отключающиеся котлы и сетевые насосы, а также порванная телефонная связь - лишь часть списка недочётов, которые сотрудникам ПТС придётся устранить за оставшиеся да начала отопительного периода пару месяцев.

Жители нашего микрорайона уже сегодня вечером надеются принять горячую ванну и верят, что зимой в их квартирах будет тепло. Они, как и проживающие в других районах города, смогли приспособиться к коммунальным неудобствам, выживать в спартанских условиях и открывать для себя новые виды водных процедур. Если уж без этого никак, мы готовы потерпеть две недели без горячей воды летом. Но ни дня с заиндевелыми батареями зимой.

Ульяна Ловыгина

Теги: #птс #водоем #горячая вода #отключение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 17 человек
31.07.2023, 17:450 Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания локомотива на станции Моглино 31.07.2023, 17:340 Автобусный маршрут №3 продлили в Пскове 31.07.2023, 17:330 Рейтингомер: Кены псковской политики, великолукская развязка и анекдот с Африкой 31.07.2023, 17:250 Как с помощью онлайн-сервиса сформировать выписку из ЕГРН, объяснили псковичам
31.07.2023, 17:140 Движение транспорта ограничили на участке улицы Коммунальной в Пскове 31.07.2023, 17:050 «Постскриптум»: Законы для призывников, побратимские связи Пскова и старт ДЭГ. ВИДЕО 31.07.2023, 17:010 Курс по применению беспилотников для школьников: «за» и «против» 31.07.2023, 16:570 Экскаватор сломали на новой детской площадке в Палкино
31.07.2023, 16:460 Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке 31.07.2023, 16:340 Сезон тазов и чайников 31.07.2023, 16:230 Вышел тизер-трейлер снятого в Псковского области фильма «Холоп 2» 31.07.2023, 16:120 Треть респондентов ПЛН оценили празднование Дня города Пскова как «ниже среднего»
31.07.2023, 16:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 июля 31.07.2023, 15:520 Почти 130 человек покусали клещи в Псковской области за неделю 31.07.2023, 15:440 Великолучанина будут судить за клевету о незаконной поддержке городских властей 31.07.2023, 15:400 Сторож умер при обходе детского лагеря «Звездный» в Невельском районе
31.07.2023, 15:330 Повисшего рогами на проводах козла спасли в Дагестане. ВИДЕО 31.07.2023, 15:180 Игорь Сопов о списках «Яблока»: Если обращение будет, рассмотрим в установленные сроки 31.07.2023, 15:160 Девять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю 31.07.2023, 15:072 Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы от «Яблока»
31.07.2023, 14:520 «ГорДозор»: Как дизайн-код повлиял на Псков? ВИДЕО 31.07.2023, 14:390 Картофель от агрофирмы «Победа» появился в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 31.07.2023, 14:280 Еще около двух миллионов рублей похитили мошенники у псковичей 31.07.2023, 14:170 Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца
31.07.2023, 14:070 Владимир Гутенев: Россия всегда была интеллектуальным донором 31.07.2023, 14:030 Более 50 нетрезвых водителей остановили в Псковской области за неделю 31.07.2023, 13:570 Клуб чуть не сгорел в невельской деревне 31.07.2023, 13:471 «АвтоВАЗ» нарастит объем производства самых бюджетных модификаций Lada
31.07.2023, 13:382 «Деловой понедельник»: Депутат Госдумы Владимир Гутенев о визите в Псковскую область. ВИДЕО 31.07.2023, 13:280 Опубликована полная версия псковского мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» 31.07.2023, 13:170 Строения на двух соседних участках подожгли в Гдовском районе 31.07.2023, 13:110 Житель Опочки украл из чужого дома раковину
31.07.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 31.07.2023, 12:560 Биноскоп на крепостной стене в Пскове установили по ошибке 31.07.2023, 12:490 Владимир Гутенев назвал сферы, в которых может конкурировать российское производство 31.07.2023, 12:390 Стала известна причина возгорания локомотива на станции Моглино
31.07.2023, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про дизайн-код 31.07.2023, 12:250 Мужчину задержали в Пскове за кражу шести флаконов шампуня и солнечных очков 31.07.2023, 12:210 «Постскриптум»: Законы для призывников, побратимские связи Пскова и старт ДЭГ 31.07.2023, 12:190 Пенсионерку в юбке разыскивают спасатели в пустошкинском лесу
31.07.2023, 12:150 Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске 31.07.2023, 12:062 Виновника смертельного ДТП продолжают искать в Новосокольническом районе 31.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Владимиром Гутеневым 31.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 июля
31.07.2023, 11:530 Срок подачи документов для регистрации кандидатов на выборы истекает в Псковской области 31.07.2023, 11:410 Двое подростков ушли из дома и пропали в Опочецком районе 31.07.2023, 11:320 Сборная экскурсия по Пскову с посещением Кремля пройдет 4 августа 31.07.2023, 11:210 Гордозор: Как дизайн-код повлиял на Псков?
31.07.2023, 11:100 Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Опочке 31.07.2023, 10:595 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить 31.07.2023, 10:540 Смотровой бинокль установили на крепостной стене в Пскове. ФОТО 31.07.2023, 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг
31.07.2023, 10:370 «Деловой понедельник»: Первый вице-президент Союзмаша Владимир Гутенев об итогах визита в Псковскую область 31.07.2023, 10:290 Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России 31.07.2023, 10:150 Opel и Kia не разъехались на Завеличье. ФОТО 31.07.2023, 10:041 Тротуар оборудуют у двух домов на улице Юбилейной в Пскове
31.07.2023, 09:552 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения 31.07.2023, 09:460 Псковский завод «Титан-Полимер» посетила делегация Российско-китайского делового совета 31.07.2023, 09:351 Названы самые востребованные врачи у россиян 31.07.2023, 09:240 Российский прибор-маска научит незрячих видеть через язык
31.07.2023, 09:140 Авиарейс Псков — Москва задерживается более чем на час 31.07.2023, 09:000 Радио ENERGY предлагает посмотреть псковичам мультфильм «Леди Баг» за 9 дней до премьеры 31.07.2023, 08:503 Глава Минфина рассказал, на сколько вырастет ВВП России в 2023 году 31.07.2023, 08:401 В Госдуме хотят добиться полного запрета вейпов в России
31.07.2023, 08:250 Более 70% псковичей считают стресс и тревогу нормальной частью жизни 31.07.2023, 08:130 Изъять из продажи контрафактный табак и обувь попросили генпрокуратуру и кабмин 31.07.2023, 07:540 Об опасном побочном эффекте некоторых лекарств рассказал врач 31.07.2023, 07:350 Большая улитка из зелени появилась в центре Невеля. ФОТО
31.07.2023, 07:182 Долги россиян за ЖКУ достигли почти 900 млрд рублей 31.07.2023, 07:001 Грозовые дожди и тепло принес циклон на Северо-Запад России 30.07.2023, 22:001 Выставка икон и картин резчика по дереву откроется в Пскове 30.07.2023, 21:475 Зарплату от 28 тысяч рублей предлагают полицейским в псковском УМВД
30.07.2023, 21:400 Сбой произошел в работе Telegram в России 30.07.2023, 21:340 Псковская «Ласточка» задерживается на 2 часа из-за возгорания тепловоза в Моглино 30.07.2023, 21:320 «Отдых для души»: глава Великолукского района поделился снимками с тихой охоты 30.07.2023, 21:140 Туманность Северная Америка сфотографировали под Псковом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru