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Сезон тазов и чайников

Сегодня в нашем доме ожидается праздник - должны подать горячую воду, отключенную две недели назад. На протяжении 14 дней все жители многоэтажки, за исключением разве что тех, кто имеет альтернативную возможность помыться или не делает этого вовсе, были вынуждены возиться с чайниками и тазиками. И в очередной раз задавались вопросом: неужели нельзя сократить срок ежегодных мытарств горожан и не оставлять их без горячего водоснабжения на такой длительный период?

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2.

Кипяток - лучший друг

Каждое лето коммунальные службы заставляют россиян возвращаться к истокам. По давней традиции, связанной с острой необходимостью, сотрудники теплоснабжающих организаций проверяют на прочность не только трубы, но и нервы населения.

Как только из крана перестаёт течь горячая вода, лучшими друзьями человека становятся кастрюля, таз и ковшик. Зарекомендовавшее себя трио весьма аутентично смотрелось бы в доме дореволюционной постройки, в компании с табуретом и кипятильником. В современных панельках последние два атрибута не всегда найдутся, поэтому их зачастую заменяют подручными средствами. Люди греют воду на газу, либо в электрическом чайнике, после чего бодрым шагом отправляются в ванную или душевую кабину.

Так поступаю и я, правда, вместо ковша использую обычную кружку. Это не слишком удобно, но всё же лучше, чем черпать воду ладошкой. К тому же, отсутствующий в квартире ковшик - не самая большая беда во время отключения горячей воды.

Думаю, жители многоэтажек с центральным водоснабжением давно привыкли и почти смирились с этими ежегодными мучениями, которые доставляют дискомфорт каждому, кто не обзавёлся собственным водонагревателем. Но как только в сети появляются графики отключений, многие устремляются на поиски в списке своего адреса: чтобы подготовиться морально и достать из шкафов ожидающие своего часа помывочные атрибуты.

Очевидно, что больше всего от отсутствия горячей воды страдают женщины, которые тратят много времени на гигиенические процедуры. Их длительность колоссально увеличивается с учётом нагрева жидкости в чайнике или кастрюле. Приходится просыпаться как минимум на полчаса раньше, чтобы перед выходом на работу набрать воду в ёмкость, дождаться, пока она закипит, отнести в ванную, разбавить до нужной температуры и, возможно, отправиться на второй заход - если требуется помыться полностью.

Вся эта беготня отнимает много трудовых и временных затрат, может негативно сказаться на планировании дня. Есть риск опоздания везде и всюду в угоду чистоте тела. И да: мыться в тазу попросту неудобно. Как это проворачивают обладательницы длинной густой шевелюры, ума не приложу.

Ещё сложнее, вероятно, приходится семьям с маленькими детьми. Если папа и мама могут временно сократить частоту помывок, либо обойтись холодной водой - на худой конец, то их малышу точно потребуется ежедневное полноценное купание. При наличии двух и более детей вы рискуете провести все 14 дней только за одним важным делом: кипячением воды.

Выживали, как могли

Естественно, люди пытаются найти выход из сложившейся неприятной ситуации. Те, у кого есть возможность помыться у друзей или родственников, делают это. Но близкие люди порой живут на другом конце города, и ехать к ним некогда или не на чем. Более того, каждое утром и перед сном в гости напрашиваться, как минимум, не красиво.

Ещё более странной покажется просьба помыть посуду на чужой кухне. А ведь это тоже серьёзная проблема: в отсутствие горячей воды приходится готовить всё самое простое и в небольших объёмах, чтобы после не морозить руки, пытаясь оттереть сковородку или жирную тарелку. Альтернатива - питаться в общепите, либо готовыми блюдами из магазина, которые продаются в одноразовой посуде. Но такой вариант потянет не всякий бюджет и желудок.

Интернет пестрит лайфхаками на тему того, как пережить отключение горячей воды. Помимо банальной установки бойлера, знающие люди советуют кардинально решить проблему, переехав в частный дом с автономными системами нагрева воды и отопления. Тем, кто не готов к такому исходу, пригодятся различные хитрости. Например, подсмотренные у космонавтов: обтираться намоченным водой полотенцем или влажными салфетками.

Также в числе полезных советов поход в баню - общественную, коммерческую или принадлежащую знакомым. Можно уехать в отпуск, предварительно посмотрев, имеется ли горячая вода в выбранном средстве размещения. Либо отправиться на дачу или озеро на выходные. Так получится совместить приятное с полезным, отдохнуть на природе и помыться. Есть только одно но: в этом году водные процедуры на открытом воздухе на любителя. Озера и реки в регионе почти не прогрелись.

Для тех, кто не готов нырять в прохладную воду, к тому же не всегда чистую, есть более приемлемый вариант: отправиться с фитнес-клуб, где после тренировки есть возможность воспользоваться душем. Если вы категорически против спорта, но всё же хотите быть чистым, хотя бы создайте видимость занятий. А после на полных правах воспользуйтесь благами цивилизации.

То же самое касается бассейнов, аквапарков и других организаций, в которых есть ванная комната для посетителей. Не забудьте прихватить с собой моющие средства, мочалки и деньги.

Помимо этого, можно записаться в парикмахерскую. Там вам не только обновят причёску, но и помоют голову. Остальные части тела останутся грязными.

Если же всё перечисленное вам не подходит по той или иной причине - добро пожаловать в клуб моржей. Смело включайте холодный душ и начинайте закаляться. При этом помните, что такие процедуры могут навредить здоровью, поэтому для начала обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Плата за зимнее тепло

Ради чего все эти страдания? Что происходит во время отключения воды и зачем это нужно? Оказывается, пока мы возимся с чайниками и тазиками, у коммунальщиков кипит работа. За две недели им нужно успеть проверить состояние котельных и установленного в них оборудования, обследовать трубопроводы, очистить их от накипи, устранить протечки в случае их обнаружения. В некоторых случаях требуется не только ремонт, но и полная замена участков инженерных сетей.

На всё это нужно время. Бытует мнение, что в век современных технологий вполне реально проводить обследования и ремонты за пару-тройку дней. Причём об этом говорит не только народ, но и законодатели. Так, вице-спикер Госдумы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов считает возможным уменьшить длительность отключений до трёх дней. Он привёл в пример Москву, где горячей воды не бывает всего 10 дней в году, но и это необоснованно долго, по мнению парламентария.

Тем временем, коммунальщики непреклонны и уверяют, что такой подход нереален и ни к чему хорошему не приведёт. Руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что даже две недели - это крайне мало для подготовки сети к очередному отопительному сезону. А если сократить срок до двух дней, есть риск «зимой фукать в ладоши и сидеть в зипунах», пока работники предприятия будут искать и ремонтировать неисправности. Во избежание таких ситуаций лучше проводить ревизию и испытания сетей, выявлять слабые и сильные места, устранять критичные повреждения летом.

Такой вот консенсус между «Теплосетями» и населением - две недели без горячей воды в тёплое время года взамен на горячие батареи в холодное. Своего рода плата за зимнее тепло, в довесок к сумме, выставляемой в квитанциях. Ну, что поделать - надо так надо. Ясное дело, системы изнашиваются, и их нужно своевременно чинить.

Жители Завокзалья, как и ряда других микрорайонов, благополучно пережили очередной период без горячей воды и, хочется верить, заплатили сполна за подачу теплоносителя осенью. Правда, пока что есть некоторые опасения относительно предстоящего сезона с учётом передачи котельной, отапливающей наш дом, от одной организации к другой.

Уже сейчас, судя по публикациям в сети, понятно: оборудование находится в далеко не идеальном состоянии, и «Теплосетям» придётся изрядно потрудиться, чтобы привести заполученный «бриллиант» в пригодное состояние. Протекающие трубы, нечищеные несколько лет водонагреватели, постоянно отключающиеся котлы и сетевые насосы, а также порванная телефонная связь - лишь часть списка недочётов, которые сотрудникам ПТС придётся устранить за оставшиеся да начала отопительного периода пару месяцев.

Жители нашего микрорайона уже сегодня вечером надеются принять горячую ванну и верят, что зимой в их квартирах будет тепло. Они, как и проживающие в других районах города, смогли приспособиться к коммунальным неудобствам, выживать в спартанских условиях и открывать для себя новые виды водных процедур. Если уж без этого никак, мы готовы потерпеть две недели без горячей воды летом. Но ни дня с заиндевелыми батареями зимой.

Ульяна Ловыгина