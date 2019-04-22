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Бесплатный трансфер до Пушкинских Гор и обратно будет организован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Бесплатный трансфер доставит зрителей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры до места проведения мероприятий в Пушкинские Горы и обратно. Доставка гостей праздника организована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вместительные пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня — в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 утра отправятся из Пскова от ПсковГУ. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук — они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра.

Вечером автобусы привезут пассажиров обратно. Причем, время движения обратных рейсов рассчитано, исходя из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Так, часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие — из Бугрово, когда закончатся самые поздние представления на сцене на воде.

Трансфер осуществляется автобусами автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Напомним, что с 5 по 12 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А. С. Пушкину. Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».

График движения автобусов 8 июня

в рамках проведения Дней Пушкинской поэзии и русской культуры