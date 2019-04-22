Бесплатный трансфер до Пушкинских Гор и обратно будет организован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Бесплатный трансфер доставит зрителей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры до места проведения мероприятий в Пушкинские Горы и обратно. Доставка гостей праздника организована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Вместительные пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня — в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 утра отправятся из Пскова от ПсковГУ. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук — они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра.
Вечером автобусы привезут пассажиров обратно. Причем, время движения обратных рейсов рассчитано, исходя из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Так, часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие — из Бугрово, когда закончатся самые поздние представления на сцене на воде.
Трансфер осуществляется автобусами автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс».
Напомним, что с 5 по 12 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А. С. Пушкину. Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое.
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».
График движения автобусов 8 июня
в рамках проведения Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
|
|
Время
|
Пункт отправления
|
Пункт прибытия
|
|
Псков - Пушкинские Горы - Псков
|
Автобус 1
|
08:00
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 2
|
08:00
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 3
|
08:20
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 4
|
08:20
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 5
|
08:40
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 6
|
08:40
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 7
|
09:00
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 8
|
09:00
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 1
|
18:00
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 2
|
18:00
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 3
|
18:00
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 4
|
22:30
|
Пушкинские Горы, Бугрово
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 5
|
22:30
|
Пушкинские Горы, Бугрово
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 6
|
22:30
|
Пушкинские Горы, Бугрово
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 7
|
22:30
|
Пушкинские Горы, Бугрово
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
Автобус 8
|
22:30
|
Пушкинские Горы, Бугрово
|
Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ)
|
|
Великие Луки – Пушкинские Горы – Великие Луки
|
Автобус 1
|
08:30
|
Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 2
|
09:00
|
Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ)
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Автобус 1
|
17:30
|
Пушкинские Горы, автостанция
|
Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ)
|
Автобус 2
|
22:30
|
Пушкинские Горы, Бугрово
|
Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ)
|
09:30-19:00 Пушкинские Горы, Автостанция – с. Михайловское - Пушкинские Горы, Автостанция (3 автобуса)