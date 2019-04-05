Культура

Три выставки, фестиваль молодежных театров, «сундук народных игр» - обнародованы предложения музея-заповедника «Михайловское» в программу грядущих Пушкинских дней

С рядом предложений Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в программу предстоящих Дней пушкинской поэзии и русской культуры сегодня смогли ознакомиться участники совещания по подготовке и проведению праздника под руководством советника президента Российской Федерации Владимира Толстого. Напомним, что это совещание прошло сегодня в Научно-культурном центре музея-заповедника, в поселке Пушкинские Горы.

Смотрите также Пушкинский праздник поэзии переименовали в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Среди этих предложений есть традиционная выставка одного предмета -очередная из проекта, который много лет подряд воплощают в жизнь «Михайловское» и Псковский музей-заповедник. Другой выставочный проект Пушкинский Заповедник готовит совместно с Пушкинским Домом (ИРЛИ РАН), точнее - Литературным музеем в его составе. Это выставка «Пушкинские юбилеи 1899-1949», которая представит зрителям редчайшие фотографии, документы и произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обе экспозиции будут размещены в центральной усадьбе музея-заповедника - в «Михайловском», в доме поэта и в выставочном зале «Льняной амбар» соответственно.

Также в рамках праздника в музее состоится церемония дарения бюста А.С. Пушкина - работы современного немецкого скульптора и художника Анны Франсиски Шварцбах. Такой подарок к 220-летию со дня рождения поэта готовит заповеднику Немецкое Пушкинское общество.

Кроме того, по традиции в пушкинские дни в музее начнет работу фестиваль молодежных театров и театров, работающих для молодежи - «Михайловское 2019». Сейчас планируется, что театральный смотр откроется спектаклем «Капитанская дочка» в исполнении актёров санкт-петербургской «Пушкинской школы» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Есть среди предложений музея-заповедника «Праздник русских народных игр пушкинского времени» с участием самодеятельных фольклорных коллективов «Пушкинская деревня» и «Поозерье», открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса - Пушкинского Заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России, выставка «Дворянских гнезд заветные аллеи» под открытым небом и многое другое.