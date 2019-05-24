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На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет»

05.06.2019 11:02|ПсковКомментариев: 0

В праздновании Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкиногорье примет участие «Имперский русский балет» под руководством Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, хореографа, танцовщика и педагога Гедиминаса Таранды.

В субботу, 8 июня, в основной день праздника, солисты прославленного балетного коллектива выступят сразу на нескольких сценических площадках Пушкинского заповедника: на историко-литературной, классической сценах и сцене на воде в Бугрово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

«Имперский русский балет» - это единство и целостность русской балетной школы, традиции и преемственность которой передаются из поколения в поколение, они не подвластны ни времени, ни пространству и воспринимаются как настоящая творческая Империя.

Идея создания «Имперского русского балета» родилась 20 лет назад во время проведения в Японии юбилейных концертов Майи Плисецкой, блистательная программа которых была подготовлена Гедиминасом Тарандой.

Название коллектива стало данью памяти императорской фамилии России, которая внесла огромный вклад в развитие российской культуры, в том числе в создание Большого и Мариинского театров, где родилась и выросла слава русского балета.

За это время коллектив приобрел известность, славу и своего зрителя, не только в России, но и во многих странах мира. С ним сотрудничают звёзды мирового балета, хореографы и педагоги экстра-класса. «Имперскому русскому балету» рукоплескали зрители Японии, Испании, Австрии, Финляндии, Португалии, Бразилии, Уругвая, Германии, Ливана, Кипра, Дубайи, Мальты, Новой Зеландии, Туниса, Турции, Украине, Казахстана, Франции, Италии, Швейцарии, Люксембурга, Литвы, Канады, Израиля, Китая, Греции, Словении, Хорватиии, США.

Педагог-репетитор балета - Народная артистка России, лауреат Государственной премии Галина Шляпина.

Добавим, что Гедиминас Таранда – не только выдающийся танцовщик, его педагогическую и организационную деятельность можно назвать призванием и особым дарованием.

В этом году, как и в прошлом, Гедиминас Таранда является художественным руководителем праздника в Пушкиногорье.

Оргкомитет под его руководством подготовил обширную культурную и развлекательную программу, одной из особенностей которой является активное погружение зрителей в праздничное действо.

С подробной программой Дней Пушкинской поэзии и русской культуры можно познакомиться>>>

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».

Теги: #Пушкинский фестиваль #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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