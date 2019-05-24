Сцена / Фестивали

4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике

В рамках «Дней Пушкинской поэзии и русской культуры» в музее-заповеднике «Михайловское» будет построена импровизированная деревня Зуево. В ней будет построен хозяйский дом, кузницы, где будут не только обучать ковать, но и сказывать «сказы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда на пресс-конференции в понедельник, 3 июня.

Также будет установлен дом плотников и столяров, в нем приготовлена развлекательная программа. Гости смогут сделать себе деревянную медаль с Пушкиным, а дети смогут смастерить табуретку или скворечник. Также все желающие смогут покормить кур, уток и свиней.

Со слов Гедиминаса Таранды, тамже будет организован подиум (сцена), на котором будут проходить русские смотрины, где будут представлены народные костюмы Псковской, Смоленской и других областей. Из смотрин будет вырастать свадебный обряд. За время праздника всего пройдет 4 свадебных обряда, по 40 - 50 минут каждый.