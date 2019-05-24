Сцена / Фестивали

750 тюков сена понадобилось, чтоб сделать лабиринт на Пушкинском празднике

Впервые на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры будет представлена Российская федерация этноспорта, где можно будет поиграть в лапту, увидеть кулачные бои, побороться «за-вороток». Будут проведены множественные соревнования в русских играх. Об этом сообщил художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда на пресс-конференции в понедельник, 3 июня.

Также он рассказал о том, что 750 тюков сена в этом году понадобилось, чтоб сделать лабиринт на поляне. Со слов Гедиминаса Таранды, множество сюрпризов ждет в лабиринте - кого-то обольют водой, а у кого-то есть шанс увидеть живого медведя. На этой площадке будут проводиться мастер-классы скоморохов.

На входе на поляну в музее-заповеднике «Михайловское» важным местом станет «Шатер мам, пап и их любимых чад». В нем будет представлена бесплатная вода, пеленальный стол, присыпки и другие средства, необходимые для ухода за маленьким ребенком.

Также на празднике будет представлена Русская гусарская школа, которая привезет с собой пушки, 10 лошадей, 15 гусаров и два оркестра. На этой площадке пройдет конное шоу под живой звук. Также каждый сможет узнать причины, правила и традиции русской дуэли.