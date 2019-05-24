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На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоится фестиваль сена. В музей-заповедник «Михайловское» будет доставлено более трех фур сена из Смоленска. Об этом рассказал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда на пресс-конференции в понедельник, 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На поляне в Михайловском будет установлен трехметровый заяц из соломы, символ праздника. Также будет сооружена кровать, три на шесть метров, для «молодоженов», паровоз из Ромашково. А украшением поляны станет стадо быков из сена.

«Я надеюсь, что эта экспозиция всем очень понравится, а фестиваль сена станет традицией и будет проводится отдельно», - заявил Гедиминас Таранда.

В связи с большим количеством сена на празднике, организаторы уведомляют: курение на поляне запрещено.