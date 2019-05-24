На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА

Псковская область будет отмечать 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина с 6 по 9 июня.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, праздник начнется в день рождения Пушкина возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В полдень на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. Затем в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».
Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры:
|
5 июня
|
12.00
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина
|
|
Студенты Российского государственного института сценических искусств. Курс В.Э.Рецептера
Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»
|
18.15
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
|
|
Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь) Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
6 июня
|
Пушкинский день России. День русского языка. 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина
|
Псков
|
11.00
|
Научно-практическая конференция «А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».
|
|
Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком, Плюсском районах
|
|
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНО «Пушкинский образовательный Центр»
|
12.00
|
Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»
|
|
Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова
|
12.30
|
Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь»
Псковский государственный университет (пл. Ленина, д. 2)
|
14.00
|
Церемония возложения цветов к памятнику
|
|
Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»
|
Пушкинские Горы
|
12.00
|
Лития на могиле А.С.Пушкина
Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина
|
|
Свято-Успенский Святогорский монастырь
|
14.00
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
|
|
А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь) Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
15.30
|
Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника
|
|
Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А.С.Пушкина
|
16.30
|
Церемония дарения Пушкинскому Заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А.С.Пушкина.
|
|
Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»
|
18.30
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
|
|
А.С.Пушкин «Капитанская дочка».
Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)
Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника
|
7 июня
|
Псков
|
11.00
|
Познавательно-развлекательная программа для детей
|
|
Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова
|
11.00 – 21.00
|
Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города
|
|
Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой
|
Пушкинские Горы
|
11.00
|
Научно-практическая конференция «А.С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».
Пленарное заседание в Пушкинских Горах
|
|
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНО «Пушкинский образовательный Центр»
|
11.00
|
«Пушкинские юбилеи 1899-1949»
Открытие выставки из фондов Пушкинского Заповедника и Литературного музея Пушкинского Дома
|
|
Музей-усадьба «Михайловское»,
выставочный зал «Льнохранилище»
|
11.40
|
«Пушкин на каждый день». Презентация книги В.Я Курбатова
|
|
Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»
|
14.00
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)
|
|
Площадка перед Научно-культурным центром
|
16.30
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
Творческая встреча с В.Э.Рецептером
|
|
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
18.30
|
Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
Д.И.Фонвизин «Недоросль».
Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)
|
|
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
8 июня
|
Псков
|
10.00 – 16.00
|
Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…». Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»
|
|
Библиотеки города Пскова
|
17.00 – 18.30
|
Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».
Свободное чтение произведений А.С.Пушкина
|
|
Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»
|
Пушкинские Горы
|
11.00
|
Лития на могиле А.С.Пушкина
Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина
|
|
Свято-Успенский Святогорский монастырь
|
12.00
13.00
13.30
|
Парад участников и гостей праздника.
Поляна с. Михайловское
Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука
Поляна с. Михайловское
Торжественная часть.
Поляна с. Михайловское
|
13.35
|
Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты
Поляна с. Михайловское
|
13.40
|
|
Работа сценических площадок по расписанию
|
Историко-литературная сцена
|
10:30
|
Народные творческие коллективы Пскова и Великих Лук
|
12:00
|
«Парад поселений»
|
12:15
|
Инструментальная группа «ОТТА – оркестр»
|
12:50
|
Духовой оркестр «Фристайл»
|
13:00
|
Барабанное шоу «Night Bit»
|
13:10
|
«Наш Пушкин». Более 220 участников поэтических чтений
|
13:15
|
Открытие праздника
|
13:40
|
Детская музыкальная хоровая школа «Алые Паруса», чемпионы мира по хоровому пению в Японии
|
14:10
|
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
|
14:15
|
Выступления поэтов
|
14:40
|
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
|
14:45
|
Фолк-группа «Партизан FM»
|
15:25
|
Выступление поэтов
|
15:45
|
Имперский Русский Балет
|
15:50
|
Выступление поэтов
|
16:10
|
Камерный хор «Городу и Миру»
|
16:40
|
Выступление поэтов (свободный микрофон)
|
Классическая сцена
|
10:30
11:30
|
Симфонический оркестр Псковской филармонии
Инструментальная группа «Отта оркестр»
|
12:00
|
«Парад Поселений»
|
13:30
|
Солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии
|
14:00
|
Имперский Русский Балет
|
14:10
|
Юрий Кононов
|
14:20
|
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, Квартет балалаечников
|
14:40
|
Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии
|
14:50
|
Камерный хор «Городу и Миру»
|
15:20
|
Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии
|
15:25
|
Инструментальная группа «ОТТА-оркестр»
|
16:00
|
Премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа», арт-проект «Квартет» и Симфонический оркестр Псковской филармонии
|
17:10
|
Премьера балета «Пугачев», Государственный театр танца «Казаки России»
|
Сцена в этно-деревне Зуево
|
10:30
|
Народные творческие коллективы из Великих Лук
|
11:00
|
«Русская свадьба»
|
12:00
|
«Парад Поселений»
|
12:30
|
«Живет Деревня»
|
13:20
|
Государственный театр танца «Казаки России»
|
13:30
|
«Смотрины», показ русской этнической одежды
|
13:40
|
«Русская свадьба» с фолк-группой «Партизан FM»
|
14:40
|
«Русская вечера» и народные творческие коллективы из Великих Лук
|
15:00
|
«Смотрины», выступление на цимбалах и показ русской этнической одежды
|
15:30
|
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, номер «У мосточка»
|
15:35
|
Ансамбль «Фолк-Берри»
|
15:45
|
«Русской свадьба»
|
16:45
|
«Русская вечера»
|
Гусарская сцена
|
10:30
|
Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира, плаш), знакомство с бытом гусар
|
11:15
|
Конное представление русских гусар и французских кирасир
|
12:00
|
«Парад Поселений»
|
13:00
|
Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира), знакомство с бытом гусар
|
13:30
|
Конное представление русских гусар и французских кирасир
|
14:30
|
Поэты-песенники (открытый микрофон) Лермонтов, Пушкин, Давыдов.
|
15:30
|
Конное представление русских гусар и французских кирасир
|
16:30
|
«История и традиции русской дуэли»
|
Театральная сцена
|
10:30
|
«Театр детям». Мастер-классы театрального дела
|
11:30
|
«Наш Пушкин» (открытый микрофон)
|
12:00
|
«Парад Поселений»
|
13:00
|
Народные творческие коллективы из Великих Лук
|
14:30
|
«Наш Пушкин» (открытый микрофон)
|
15:00
|
«Театр детям». Мастер-классы театрального дела
|
15:30
|
Народные творческие коллективы из Пскова
|
16:30
|
Интерактивная игра Сказки Пушкина
|
Бугрово, сцена на воде
|
19:30
|
Yarga sound system «ЛодкАструн». Ансамбль гусляров
|
20:00
|
Имперский Русский Балет
|
20:10
|
Юрий Кононов
|
20:50
|
Духовой оркестр «Фристайл», Барабанное шоу «Night Bit»
|
21:00
|
Антон и Виктория Макарские
|
9 июня
|
Псков
|
16.00
|
Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.
|
|
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
|
Пушкинские Горы
|
16.00
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с главным редактором журнала «Звезда» Я.А.Гординым
|
|
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
18.30
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир. «Гамлет».
Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)
|
|
Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
|
|
10 июня
|
13.00
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила».
Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»
|
|
Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
16.00
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с В.Я.Курбатовым
|
|
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
18.30
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Н.С.Лесков «Левша».
Санкт-Петербургский Городской театр (г. Санкт-Петербург)
|
|
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
11 июня
|
16.30
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с директором Пушкинского Заповедника Г.Н.Василевичем
|
|
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
18.30
|
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А.А.Брянцева (г. Санкт-Петербург).
Торжественное закрытие фестиваля
|
|
Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
|
12 июня День России
|
16.30
|
Концерт скрипичной музыки. Иван Долгунов (г. Москва)
|
|
Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»