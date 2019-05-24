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На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА

Псковская область будет отмечать 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина с 6 по 9 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, праздник начнется в день рождения Пушкина возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В полдень на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. Затем в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры: