Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Децл «Морфия»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Псковичи о «Несвятых святых»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Мариинка: впервые в Пскове
Премьеры апреля
Суздальский фестиваль анимационного кино
ещё Фестивали 24.05.2019 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 06.06.2019 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА 05.06.2019 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее 05.06.2019 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области 05.06.2019 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 03.06.2019 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
Сцена / Фестивали

На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА

06.06.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская область будет отмечать 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина с 6 по 9 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, праздник начнется в день рождения Пушкина возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В полдень на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. Затем в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры: 

5 июня 

12.00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина

 

Студенты Российского государственного института сценических искусств. Курс В.Э.Рецептера

Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»

18.15

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь) Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

6 июня 

Пушкинский день России. День русского языка. 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина

Псков

11.00

Научно-практическая конференция «А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

 

Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком, Плюсском районах

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНО «Пушкинский образовательный Центр»

12.00

Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»

 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

12.30

Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь»

Псковский государственный университет (пл. Ленина, д. 2)

14.00

Церемония возложения цветов к памятнику

 

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

Пушкинские Горы

12.00

Лития на могиле А.С.Пушкина

Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина

 

Свято-Успенский Святогорский монастырь

14.00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь) Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

15.30

Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника

 

Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А.С.Пушкина

16.30

Церемония дарения Пушкинскому Заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А.С.Пушкина.

 

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»

18.30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка».

Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника

7 июня 

Псков

11.00

Познавательно-развлекательная программа для детей
«В волшебной Пушкинской стране»

 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

11.00 – 21.00

Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города

 

Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой

Пушкинские Горы

11.00

Научно-практическая конференция «А.С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

Пленарное заседание в Пушкинских Горах

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНО «Пушкинский образовательный Центр»

11.00

«Пушкинские юбилеи 1899-1949»

Открытие выставки из фондов Пушкинского Заповедника и Литературного музея Пушкинского Дома

 

Музей-усадьба «Михайловское»,

выставочный зал «Льнохранилище»

11.40

«Пушкин на каждый день». Презентация книги В.Я Курбатова

 

Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»

14.00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (г. Пермь)

 

Площадка перед Научно-культурным центром

16.30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Творческая встреча с В.Э.Рецептером

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Д.И.Фонвизин «Недоросль».

Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

8 июня 

Псков

10.00 – 16.00

Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…». Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»

 

Библиотеки города Пскова

17.00 – 18.30

Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».

Свободное чтение произведений А.С.Пушкина

 

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

Пушкинские Горы

11.00

Лития на могиле А.С.Пушкина

Церемония возложения цветов к могиле А.С.Пушкина

 

Свято-Успенский Святогорский монастырь

12.00

 

13.00

 

 

13.30

Парад участников и гостей праздника.

Поляна с. Михайловское

Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука

Поляна с. Михайловское

Торжественная часть.

Поляна с. Михайловское

13.35

Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты

Поляна с. Михайловское

13.40

Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского Заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России.

Сельцо Михайловское, поэтическая поляна

Работа сценических площадок по расписанию

Историко-литературная сцена

10:30

Народные творческие коллективы Пскова и Великих Лук

12:00

«Парад поселений»

12:15

Инструментальная группа «ОТТА – оркестр»

12:50

Духовой оркестр «Фристайл»

13:00

Барабанное шоу «Night Bit»

13:10

«Наш Пушкин». Более 220 участников поэтических чтений

13:15

Открытие праздника

13:40

Детская музыкальная хоровая школа «Алые Паруса», чемпионы мира по хоровому пению в Японии

14:10

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии

14:15

Выступления поэтов

14:40

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии

14:45

Фолк-группа «Партизан FM»

15:25

Выступление поэтов

15:45

Имперский Русский Балет

15:50

Выступление поэтов

16:10

Камерный хор «Городу и Миру»

16:40

Выступление поэтов (свободный микрофон)

Классическая сцена

10:30

11:30

Симфонический оркестр Псковской филармонии

Инструментальная группа «Отта оркестр»

12:00

«Парад Поселений»

13:30

Солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии

14:00

Имперский Русский Балет

14:10

Юрий Кононов

14:20

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, Квартет балалаечников

14:40

Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии

14:50

Камерный хор «Городу и Миру»

15:20

Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии

15:25

Инструментальная группа «ОТТА-оркестр»

16:00

Премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа», арт-проект «Квартет» и Симфонический оркестр Псковской филармонии

17:10

Премьера балета «Пугачев», Государственный театр танца «Казаки России»

Сцена в этно-деревне Зуево

10:30

Народные творческие коллективы из Великих Лук

11:00

«Русская свадьба»

12:00

«Парад Поселений»

12:30

«Живет Деревня»

13:20

Государственный театр танца «Казаки России»

13:30

«Смотрины», показ русской этнической одежды

13:40

«Русская свадьба» с фолк-группой «Партизан FM»

14:40

«Русская вечера» и народные творческие коллективы из Великих Лук

15:00

«Смотрины», выступление на цимбалах и показ русской этнической одежды

15:30

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, номер «У мосточка»

15:35

Ансамбль «Фолк-Берри»

15:45

«Русской свадьба»

16:45

«Русская вечера»

Гусарская сцена

10:30

Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира, плаш), знакомство с бытом гусар

11:15

Конное представление русских гусар и французских кирасир

12:00

«Парад Поселений»

13:00

Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира), знакомство с бытом гусар

13:30

Конное представление русских гусар и французских кирасир

14:30

Поэты-песенники (открытый микрофон) Лермонтов, Пушкин, Давыдов.

15:30

Конное представление русских гусар и французских кирасир

16:30

«История и традиции русской дуэли»

Театральная сцена

10:30

«Театр детям». Мастер-классы театрального дела

11:30

«Наш Пушкин» (открытый микрофон)

12:00

«Парад Поселений»

13:00

Народные творческие коллективы из Великих Лук

14:30

«Наш Пушкин» (открытый микрофон)

15:00

«Театр детям». Мастер-классы театрального дела

15:30

Народные творческие коллективы из Пскова

16:30

Интерактивная игра Сказки Пушкина

Бугрово, сцена на воде

19:30

Yarga sound system «ЛодкАструн». Ансамбль гусляров

20:00

Имперский Русский Балет

20:10

Юрий Кононов

20:50

Духовой оркестр «Фристайл», Барабанное шоу «Night Bit»

21:00

Антон и Виктория Макарские

9 июня 

Псков

16.00

Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

 

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

Пушкинские Горы

16.00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с главным редактором журнала «Звезда» Я.А.Гординым

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир. «Гамлет».

Театр «Пушкинская школа» (г. Санкт-Петербург)

 

Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

 

 

10 июня 

13.00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила».

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»

 

Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

16.00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с В.Я.Курбатовым

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н.С.Лесков «Левша».

Санкт-Петербургский Городской театр (г. Санкт-Петербург)

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

11 июня 

16.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с директором Пушкинского Заповедника Г.Н.Василевичем

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

18.30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А.А.Брянцева (г. Санкт-Петербург).

Торжественное закрытие фестиваля

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

12 июня День России

16.30

Концерт скрипичной музыки. Иван Долгунов (г. Москва)

 

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»

 

Теги: #Пушкинский фестиваль #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры К юбилею поэта вышел в свет новый номер газеты Пушкинского Заповедника Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике 750 тюков сена понадобилось, чтоб сделать лабиринт на Пушкинском празднике Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника Сбербанк поддержит проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Бесплатный трансфер до Пушкинских Гор и обратно будет организован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн» Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня Стала известна программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры «Пиром человеческих страстей в одном действии» откроют театральный фестиваль «Михайловское 2019» кукольники из Перми Дни Пушкинской поэзии и русской культуры начнутся с научно-практической конференции Бюст Пушкина работы немецкого скульптора будет передан в дар музею-заповеднику «Михайловское» в день рождения поэта Три выставки, фестиваль молодежных театров, «сундук народных игр» - обнародованы предложения музея-заповедника «Михайловское» в программу грядущих Пушкинских дней Петр Налич выступит в Бугрово в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 220 Пушкиных откроют парад гостей Пушкинского праздника Пушкинский праздник поэзии переименовали в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
Лента новостей
Последние новости
06.06.2019, 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА 05.06.2019, 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее 05.06.2019, 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области 05.06.2019, 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет»
04.06.2019, 15:190 Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре 04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня 03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца
03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток»
03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус 03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области
03.06.2019, 13:150 В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн» 03.06.2019, 12:210 Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии
30.05.2019, 12:120 Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня 28.05.2019, 11:141 Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года 28.05.2019, 11:091 Шесть спектаклей в июне покажет Псковский театр кукол своим зрителям 27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении»
27.05.2019, 10:400 Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО 27.05.2019, 09:500 Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО 26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО
25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО 25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО 25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей
24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России 24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства»
23.05.2019, 19:190 Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство» 23.05.2019, 18:440 «И мы там были....» 23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя 22.05.2019, 16:280 Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство»
22.05.2019, 16:000 Мы стараемся, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» была разнообразной - директор фестиваля 22.05.2019, 15:431 Ценность фестиваля «Другое искусство» не только в зрелищности - Андрей Царев 22.05.2019, 15:340 Мы на этом фестивале не зарабатываем - Дмитрий Месхиев о «Другом искусстве» 22.05.2019, 15:240 Около 300 человек примут участие в фестивале «Другое искусство» в этом году
22.05.2019, 10:252 Сногсшибательно: в Пскове овациями завершился 75-й юбилейный филармонический сезон 22.05.2019, 08:030 Сегодня в Пскове стартует фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» 21.05.2019, 13:232 Спектакль «Река Потудань» Псковского драмтеатра покажут на Платоновском фестивале в Воронеже 21.05.2019, 13:080 Сегодня в БКЗ в рамках закрытия 75-го филармонического сезона для псковичей прозвучат знаменитый концерт Рахманинова и загадочные вариации Элгара
20.05.2019, 11:110 Спектакль «Один» - о самой большой проблеме человечества, покажет на фестивале «Другое искусство» театральная студия из Риги 19.05.2019, 09:540 Два спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре 17.05.2019, 17:273 В честь своего 35-летия певец Сергей Лазарев выступит 3 июня в Псковской филармонии 17.05.2019, 15:430 Готовьтесь к отпуску вместе с Псковским театром драмы!
17.05.2019, 14:570 «Дело Луначарского»: Итоги театрального и филармонического сезона в Пскове. ВИДЕО 17.05.2019, 14:370 В Пскове собираются поставить спектакль об истории драмтеатра 17.05.2019, 14:160 Проект «Мульт в кино» стартует летом на всех площадках псковской региональной киносети 17.05.2019, 14:091 Сергей Чехов начнет ставить новый спектакль в Пскове уже осенью
17.05.2019, 13:430 Закрытие театрального сезона в Пскове состоится 26 июня 17.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 16.05.2019, 16:350 «Фиолетовая экспрессия»: в Пскове откроется уникальная выставка работ слепоглухой художницы 16.05.2019, 12:290 Пианист Никита Мндоянц: Второй концерт Рахманинова близок и понятен каждому
15.05.2019, 15:410 Пригласительные на спектакли и концерты фестиваля «Другое искусство уже можно получить в кассе Псковского драмтеатра 15.05.2019, 12:361 В галерее «ЦЕХ» пройдет семинар «Оккупация СССР и принудительный труд в Германии» 14.05.2019, 16:000 Музыку разных эпох и стилей, от барокко до современной музыки исполнит польский оркестр «Вита Актива» на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове 14.05.2019, 13:410 Произведения из стекла и текстиля пополнят число лотов благотворительного аукциона в пользу псковского Центра лечебной педагогики
13.05.2019, 12:460 Закрытие филармонического сезона в Пскове: семь интересных фактов о Втором концерте Сергея Рахманинова 13.05.2019, 12:021 Картины грузинского художника оживут на сцене Псковского драмтеатра  12.05.2019, 10:100 «Очень громкую премьеру» покажут сегодня в Псковском драмтеатре 08.05.2019, 14:560 Стали известны первые имена художников-участников благотворительного аукциона в рамках фестиваля «Другое искусство»
08.05.2019, 14:511 Псковский драмтеатр проводит акцию «Подари билет ветерану!» 08.05.2019, 11:260 Закрытие филармонического сезона: кто разгадает загадку Элгара? 07.05.2019, 16:291 Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина уже 40 лет на псковской сцене 06.05.2019, 15:480 IV Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдет в Псковской области
30.04.2019, 10:430 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» вошел в число победителей фестиваля-смотра «Арт-миграция» и едет в Москву 30.04.2019, 10:320 Камерная Мариинка: Псков влюбился в молодых солистов из «культурной столицы» 29.04.2019, 14:392 Кандидатура Сергея Чехова проходит согласование на должность главного режиссера Псковского драмтеатра 29.04.2019, 12:221 Псковский драмтеатр встречает Первомай специальной акцией
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru