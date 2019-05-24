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На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии

На поэтической поляне в селе Михайловское, на историко-литературной сцене, в рамках концертной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры, выступит детский хор из подмосковного города Красногорска «Алые паруса» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Володиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области. Выступление состоится 8 июня.

В творческой биографии хора «Алые паруса» - выступления в концертных залах Москвы с ведущими оркестрами страны, гастроли за рубежом, победы в международных хоровых конкурсах. Так, в 2018 году детский хор из Красногорска пополнил свою коллекцию наград золотым дипломом, завоеванным на Международном конкурсе «Sing in Pray» в городе Кобе (Япония).

В музыкальном состязании, посвященном памяти жертв землетрясений и цунами на востоке Японии, участвовал 21 хор из восьми стран. «Алые паруса» были единственным коллективом, который представлял Россию.

«В конкурсе была всего одна номинация под названием «Музыка силы и духа», что представляло определенную сложность, - рассказывает художественный руководитель детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» Елена Володина . - Было непросто подобрать под нее программу, а ведь именно от выбора программы зависит 80% успеха. В итоге наш коллектив пел духовную музыку зарубежных авторов разных эпох. В этой номинации не было ограничений по возрасту: детские коллективы соревновались наравне со взрослыми, и это тоже было непросто».

До этого голоса из «Алых парусов» неоднократно занимали призовые места на Европейских хоровых играх в Германии, России, Латвии. В рейтинге Международной организации «Interkultur» детский хор «Алые паруса» входит в десятку лучших хоров мира, а среди лучших детских и юношеских хоров мира находится на 2 месте.

Напомним, что с 5 по 12 июня 2019 года в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А.С. Пушкину.

Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области.