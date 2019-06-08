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Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики

09.06.2019 12:00|ПсковКомментариев: 1

Художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда поделился своими впечатлениями о празднике, который проходит в субботу, 8 июня, на поэтической поляне в Михайловском.

«Испытываешь ощущение необыкновенного счастья, что находишься здесь, на пушкинской поляне, и видишь, как счастливы люди, как у них в глазах горит огонь: кто-то читает Пушкина, кто-то поет, выступают звезды Мариинского театра, танцует Имперский русский балет, Казаки России, деревня Зуево. Посмотрите, сколько здесь людей: детей и взрослых. Народ удивлен и восхищен. И это здорово», — сказал руководитель праздника.

Он также добавил, что организаторам удалось показать целый пласт коренной русской культуры, от деревни до великой классики. «Но самое главное, что люди готовы делать фестиваль своими руками. Многие поселения приезжали и помогали готовить площадки. В Москве такое невозможно. Спасибо, Псков. Это респект. Сердце мое принадлежит этой земле», — заключил Гедиминас Таранда.

Напомним, традиционный пушкинский праздник, приуроченный ко дню рождения поэта, в этом году проходит в Псковской области в 53-й раз. По инициативе Губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Тихона он получил новое название — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — и объединил десятки различных мероприятий с участием признанных мастеров и деятелей российской культуры: исполнительского, театрального, музыкального и изобразительного искусств, музейного дела.

На поэтической поляне в Михайловском весь день работают сценические площадки. На историко-литературной и классической сценах выступают народные творческие коллективы, поэты, хоры, оркестры и солисты. В этно-деревне Зуево представлены традиции русской свадьбы и народных гуляний. На гусарской сцене проходят мастер-классы по выездке и фехтованию, знакомство с бытом гусар, здесь же рассказывают об истории и традициях русской дуэли. На театральной сцене идут мастер-классы театрального дела, интерактивные игры.

Завершится праздник концертом на сцене на воде в Бугрово, где выступят Имперский Русский Балет, Антон и Виктория Макарские, ансамбль из Карелии «ЛодкАструн» и другие.

Партнер праздника — ПАО «Сбербанк».


Теги: #Пушкинский фестиваль #Пушкинские Горы #Пушкинский праздник поэзии #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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