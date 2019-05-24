Сцена / Фестивали

В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн»

В дни празднования Пушкинской поэзии и русской культуры на плавучей сцене в деревне Бугрово зрители увидят выступление уникального ансамбля из Карелии «ЛодкАструн» (проект YARGA SOUND SYSTEM), основой музыки которого являются песни русского севера. Музыканты ансамбля используют традиционные народные инструменты в сочетании с современными технологиями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, ЛодкАструн - это одновременно и лодка, и музыкальный инструмент. Ее автор - петрозаводский музыкант и художник Александр Леонов, который взял за основу своего изобретения традиционную карельскую лодку-однодеревку.

Такие лодки в Карелии издавна использовалась для перевозки сена с заливных лугов, рыбы, охоты весной по талому льду и т.д. Лодка, являвшаяся отличным резонатором, служила людям еще и сигнальным барабаном. Для Карелии - земли тысячи озер - лодка была не только идеальным средством передвижения, но и мифологическим символом. В эпических текстах, например, в эпосе «Калевала», лодка и национальный музыкальный инструмент кантеле являются одними из главных объектов и символов, вокруг которых строятся различные сюжеты.

Идея «скрестить» лодку со струнами возникла у Александра Леонова в Суздале в 2012 году, в рамках творческой лаборатории «Человек». Им была использована лодка, сделанная мастерами М. Напыловым и С. Воробьевым (Нижегородская область). В начале 2016 года проект был реализован и поддержан финансово Информационным туристским центром Республики Карелия. Лодка была построена мастерами Ильей Драгуновым и Александром Леоновым с соблюдением традиционных технологий. Процесс строительства был полностью задокументирован с помощью фото и видеосъемки. На основе этих материалов создана видеоинсталляция с использованием звуков природы и самого строительства в сочетании с импровизацией на ЛодкАструне. Уникальный проект обрел еще одну грань – стал презентационным объектом Карелии в контексте развития туризма, своего рода новым брендом.

ЛодкАструн как экспериментальный музыкальный инструмент обладает рядом особенностей.

Десять струн расположены так, чтобы лодка оставалась лодкой: пять струн натянуты ближе к носу, пять - к корме, а посередине сохраняется свободное пространство для человека. Таким образом, воплощается арт-фантазия - на лодке можно плыть и играть. Тембр инструмента низкий, глубокий; используются большая, малая и первая октавы. Основной прием игры на ЛодкАструне - щипком, для «краски» можно использовать смычок, а также палочки (веретенца), как на цимбалах. Звучание ЛодкАструна создает эффект «глубокого погружения», идеально сочетается со звуковой реальностью: «музыкой» стихий (воды, ветра, шумом деревьев, грозы и т.п.) и звуковыми «портретами» традиционных хозяйственных занятий. В экспериментальных исполнительских опытах авторов проекта ЛодкАструн озвучивает фольклорные песни, былины, сказки, вступает в сочетания с народными музыкальными инструментами и электронными ландшафтными фонами. При этом игра на нём всегда является импровизацией.

Теперь дыхание Ветра, Воды и Солнца, слитые в единую вибрацию под парусами уникального музыкального инструмента, смогут услышать и гости праздника в Пушкиногорье.

8 июня. Бугрово. Сцена на воде. Начало в 19:30.