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Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением дирижера Николая Хондзинского примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, главный музыкальный коллектив области выступит 8 июня на классической сцене, расположенной на праздничной поляне в селе Михайловском. Псковский оркестр и солисты оперы Мариинского театра Юлия Сулейманова и Ярослав Петряник исполнят известнейшие музыкальные шедевры русских классиков, в том числе созданные по мотивам произведений А.С. Пушкина.

В программе концерта – увертюра и арии из опер П.И. Чайковского «Пиковая дама» и «Иоланта», М. И Глинки «Руслан и Людмила», Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка» и «Золотой петушок»; оперы С. В. Рахманинова «Алеко».

Отметим, что за более чем 20 лет своего существования Симфонический оркестр Псковской областной филармонии дал сотни концертов в Пскове и области, представив слушателям множество программ русской, западноевропейской и современной музыки, праздничные концерты, концерты для детей и юношества, концерты под открытым небом. В прошлом году художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Псковской филармонии был назначен основатель Камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский.

Сегодня с оркестром сотрудничают солисты Мариинского и Большого театров, московских театров «Новая опера» имени Е. Колобова и Геликон-оперы, Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье», Национальной оперы «Эстония», ведущие солисты-исполнители России. Музыканты успешно гастролируют в Санкт-Петербурге, Новгороде, странах Прибалтики.

Напомним, что Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут проходить в этом году в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня.

В субботу, 8 июня, на поэтической поляне села Михайловское пройдут центральные события праздника.

Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны.

Начало работы площадок в 11.00.