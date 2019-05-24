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Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы

220 Пушкиных пройдут во главе парада в рамках Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Все участники парада будут оценены профессиональным жюри, а победители награждены денежными и другими ценными призами. Об этом рассказал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда на пресс-конференции в понедельник, 3 июня, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Каждая команда должна будет остановиться на 1 минуту возле жюри и могут показать все, что хотят — танцы, песни, акробатические этюды. За выступления и костюмы участники будут получать баллы.

Также Гедиминас Таранда пообещал, что победители этого конкурса помимо денежных призов получат 30 билетов на Имперский балет «Щелкунчик» в Санкт-Петербург, за второе место - 25, а за третье место 20 билетов.