Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковичи о «Несвятых святых»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Мариинка: впервые в Пскове
Суздальский фестиваль анимационного кино
Премьеры апреля
Децл «Морфия»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
ещё Фестивали 24.05.2019 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 03.06.2019 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019 17:452 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике 03.06.2019 16:580 750 тюков сена понадобилось, чтоб сделать лабиринт на Пушкинском празднике
Сцена / Фестивали

Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы

03.06.2019 17:35|ПсковКомментариев: 0

220 Пушкиных пройдут во главе парада в рамках Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Все участники парада будут оценены профессиональным жюри, а победители награждены денежными и другими ценными призами. Об этом рассказал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда на пресс-конференции в понедельник, 3 июня, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Каждая команда должна будет остановиться на 1 минуту возле жюри и могут показать все, что хотят — танцы, песни, акробатические этюды. За выступления и костюмы участники будут получать баллы.

Также Гедиминас Таранда пообещал, что победители этого конкурса помимо денежных призов получат 30 билетов на Имперский балет «Щелкунчик» в Санкт-Петербург, за второе место - 25, а за третье место 20 билетов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 17:452 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:580 750 тюков сена понадобилось, чтоб сделать лабиринт на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:490 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:321 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус
03.06.2019, 16:031 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области 03.06.2019, 13:150 В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн» 03.06.2019, 12:210 Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии 30.05.2019, 12:120 Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня 28.05.2019, 11:141 Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года
28.05.2019, 11:091 Шесть спектаклей в июне покажет Псковский театр кукол своим зрителям 27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 27.05.2019, 10:400 Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО 27.05.2019, 09:500 Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО
26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО 25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО
25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России
24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 23.05.2019, 19:190 Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство» 23.05.2019, 18:440 «И мы там были....»
23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя 22.05.2019, 16:280 Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство» 22.05.2019, 16:000 Мы стараемся, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» была разнообразной - директор фестиваля 22.05.2019, 15:431 Ценность фестиваля «Другое искусство» не только в зрелищности - Андрей Царев
22.05.2019, 15:340 Мы на этом фестивале не зарабатываем - Дмитрий Месхиев о «Другом искусстве» 22.05.2019, 15:240 Около 300 человек примут участие в фестивале «Другое искусство» в этом году 22.05.2019, 10:252 Сногсшибательно: в Пскове овациями завершился 75-й юбилейный филармонический сезон 22.05.2019, 08:030 Сегодня в Пскове стартует фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»
21.05.2019, 13:232 Спектакль «Река Потудань» Псковского драмтеатра покажут на Платоновском фестивале в Воронеже 21.05.2019, 13:080 Сегодня в БКЗ в рамках закрытия 75-го филармонического сезона для псковичей прозвучат знаменитый концерт Рахманинова и загадочные вариации Элгара 20.05.2019, 11:110 Спектакль «Один» - о самой большой проблеме человечества, покажет на фестивале «Другое искусство» театральная студия из Риги 19.05.2019, 09:540 Два спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре
17.05.2019, 17:273 В честь своего 35-летия певец Сергей Лазарев выступит 3 июня в Псковской филармонии 17.05.2019, 15:430 Готовьтесь к отпуску вместе с Псковским театром драмы! 17.05.2019, 14:570 «Дело Луначарского»: Итоги театрального и филармонического сезона в Пскове. ВИДЕО 17.05.2019, 14:370 В Пскове собираются поставить спектакль об истории драмтеатра
17.05.2019, 14:160 Проект «Мульт в кино» стартует летом на всех площадках псковской региональной киносети 17.05.2019, 14:091 Сергей Чехов начнет ставить новый спектакль в Пскове уже осенью 17.05.2019, 13:430 Закрытие театрального сезона в Пскове состоится 26 июня 17.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
16.05.2019, 16:350 «Фиолетовая экспрессия»: в Пскове откроется уникальная выставка работ слепоглухой художницы 16.05.2019, 12:290 Пианист Никита Мндоянц: Второй концерт Рахманинова близок и понятен каждому 15.05.2019, 15:410 Пригласительные на спектакли и концерты фестиваля «Другое искусство уже можно получить в кассе Псковского драмтеатра 15.05.2019, 12:361 В галерее «ЦЕХ» пройдет семинар «Оккупация СССР и принудительный труд в Германии»
14.05.2019, 16:000 Музыку разных эпох и стилей, от барокко до современной музыки исполнит польский оркестр «Вита Актива» на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове 14.05.2019, 13:410 Произведения из стекла и текстиля пополнят число лотов благотворительного аукциона в пользу псковского Центра лечебной педагогики 13.05.2019, 12:460 Закрытие филармонического сезона в Пскове: семь интересных фактов о Втором концерте Сергея Рахманинова 13.05.2019, 12:021 Картины грузинского художника оживут на сцене Псковского драмтеатра 
12.05.2019, 10:100 «Очень громкую премьеру» покажут сегодня в Псковском драмтеатре 08.05.2019, 14:560 Стали известны первые имена художников-участников благотворительного аукциона в рамках фестиваля «Другое искусство» 08.05.2019, 14:511 Псковский драмтеатр проводит акцию «Подари билет ветерану!» 08.05.2019, 11:260 Закрытие филармонического сезона: кто разгадает загадку Элгара?
07.05.2019, 16:291 Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина уже 40 лет на псковской сцене 06.05.2019, 15:480 IV Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдет в Псковской области 30.04.2019, 10:430 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» вошел в число победителей фестиваля-смотра «Арт-миграция» и едет в Москву 30.04.2019, 10:320 Камерная Мариинка: Псков влюбился в молодых солистов из «культурной столицы»
29.04.2019, 14:392 Кандидатура Сергея Чехова проходит согласование на должность главного режиссера Псковского драмтеатра 29.04.2019, 12:221 Псковский драмтеатр встречает Первомай специальной акцией 26.04.2019, 17:180 Евгений Терских и Ксения Тишкова в программе «Дело Луначарского» ВИДЕО 26.04.2019, 14:380 Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето
26.04.2019, 14:050 В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил мегатонкие исторические ассоциации - Евгений Терских 26.04.2019, 13:450 Актриса Псковского драмтеатра рассказала о психологической травме, которую получила, когда работала аниматором 26.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Терских и Ксенией Тишковой 26.04.2019, 12:100 Камерным концертом Московского пасхального фестиваля продолжится яркий филармонический сезон, который прошел под девизом «впервые на нашей сцене» - Николай Хондзинский
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru