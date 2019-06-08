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Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

9 июня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялось торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, поэтов и прозаиков, приехавших на праздник из разных регионов нашей страны, представил собравшимся в зале председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. В составе делегации были и псковские поэты.

Участники писательской делегации прочли псковичам свои стихи, посвященные войне и миру, любви и семье, счастью творить на родной земле, созидать. Первой было предоставлено слово поэту из Донецкой Народной Республики Анне Ревякиной, которая не понаслышке знает о том, как страшна война. Муталип Беппаев из Кабардино-Балкарии прочитал стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» на родном языке. Все выступающие говорили о гении Александра Пушкина, святых местах Пушкиногорья, посещение которых вдохновляет, окрыляет, придает сил. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова отметила, что в этом году в 53-й раз на Псковской земле встречаются поэты, и поблагодарила их за то, что «привезли в Псков новые, свежие мысли, красивые стихи, замечательные идеи». Вера Емельянова вручила поэтам и писателям дипломы участников Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Затем состоялся концерт ансамбля русской музыки «Псков», художественный руководитель – заслуженный артист России Александр Либ. Выступление коллектива и его солистов: заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой, а также Елены Фединой – произвело незабываемое впечатление на зрителей.

Участники литературно-музыкального вечера в очередной раз убедились в многогранности и неисчерпаемости творческого наследия А.С. Пушкина.