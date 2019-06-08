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Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа»

Сегодня вечером в рамках Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2019» зрителям была представлена действительно блестящая актерская работа — моноспектакль Сергея Хаймёнова «Гамлет» (по трагедии У. Шекспира в переводе Б. Пастернака), рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике.

Молодой актер — артист петербургского театра «Пушкинская школа», который создал и возглавляет народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Владимир Рецептер. В труппу Сергей Хайменов пришел из второго «пушкинского набора» РГИСИ — с курса, который углубленно изучал театр Пушкина под началом Владимира Рецептера. Сегодняшний спектакль позволил 24-летнему исполнителю показать недюжинное дарование: на протяжении двух с лишним часов удерживая внимание полного зала, с внешней лёгкостью он ежеминутно перевоплощался в таких разных героев шекспировской трагедии, и каждый из персонажей «оживал» со своими повадками, со своей манерой говорить и даже, кажется, мыслить.

Во многом этот спектакль повторяет того «Гамлета», с которым стал знаменитым сам Владимир Эмануилович, — свидетельствует театральный и литературный критик Валентин Курбатов, который, по собственному признанию в своё время и выучил наизусть «Гамлета» именно с пластинки, на которой был записан спектакль Рецептера. Но, с другой стороны, «…даже при том, что интонации во многом схожи и даже костюм похож, — перед нами уже Гамлет XXI века…».

В музее добавили, что после окончания спектакля публика долго не отпускала актера — его вызывали на бис четыре раза.

Напомним, что Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019» — «театральный съезд» коллективов, работающих с молодёжью или для молодого зрителя, проводится в Пушкиногорье уже в пятый раз, и третий год подряд — под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, силами Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдалённых от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.