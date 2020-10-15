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В Пскове октябрьский проездной для школьников продлят на две недели ноября

В Пскове ученический проездной билет на октябрь будет продлен на две недели ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Напомним, что с 19 октября для учащихся школ Пскова начинаются осенние каникулы. Они продлятся две недели вместо одной. Такое решение принято членами оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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Также решением оперштаба в целях нераспространения вируса COVID-19 среди учащихся на период каникул приостанавливается действие ученического проездного билета в общественном транспорте в Пскове. Соответствующие изменения закреплены в указе губернатора области, регламентирующем меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Срок действия проездного для школьников будет продлен по истечении осенних каникул, в ноябре. Предполагается, что компенсация составит 50%.