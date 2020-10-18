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С завтрашнего дня в Пскове изменится схема движения общественного транспорта

В связи с проведением дорожных работ и закрытием движения автотранспорта по Троицкому (Советскому) мосту и участку ул. Л. Поземского от ул. Труда до ул. Милицейской с 10:00 23 октября до 24:00 25 октября в Пскове изменится движение общественного транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Так, автобусы маршрута № 1 будут следовать от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр., ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Волкова с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 будут следовать от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр., ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 25 - с ул. Ипподромной по ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 30 - по ул. Труда, ул. Волкова с выездом на ул. Л. Поземского, по ул. Чудской на мост А. Невского, по ул. Юбилейной, Рижскому проспекту, ул. Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского по ул. Коммунальной с поворотом на мост А. Невского и далее по маршруту со всеми остановками.

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Автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А, 138 - через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой ул. Коммунальная).

Автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной последует с ул. Звездной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется).

Автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от ул. Текстильной поедут через ул. Звездную по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются).

Автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142, 166 с остановки «ул. Рокоссовского» последуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») далее по ул. И. Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214 от Автовокзала поедут по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр., ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Волкова с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 последует с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется).

Маршрут № 22 закрыт с 10:00 23 октября, 24 и 25 октября.