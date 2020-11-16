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Борис Елкин объяснил, почему девочку высадили из автобусов в Пскове два раза за день

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин объяснил, почему 10-летнюю девочку два раза за день высадили из автобусов в Пскове. Ответ опубликован на сайте губернатор60.рф.

Напомним, 28 ноября в 10.50 девочку высадили кондукторы на маршруте N30, поскольку по карте не прошла оплата, а в 10.56 - на маршруте N25.

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Борис Елкин отметил, что руководство «Псковпассажиравтотранса» провело по данному факту служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что девочка в обоих случаях пыталась оплатить проезд банковской картой. «Оплата банковской картой не прошла, поскольку карта терминалом не обслуживалась по причине того, что карта находится в "Стоп листе", - пояснил он. - Нахождение в "Стоп листе" означает, что на счете карты не было денежных средств, и попытка оплаты проезда данной картой привела к ее временной блокировке в системе оплаты проезда. Проверить находится ли карта в "Стоп листе" можно на сайте ГППО "Псковпассажиравтотранс" либо по ссылке».

В автобусе по маршруту № 30 кондуктор произвела несколько попыток оплаты проезда банковской картой, продолжил Борис Елкин. «Все попытки были отрицательны. Поскольку наличных денежных средств у ребенка не оказалось, то кондуктор на вопрос ребенка "Выйти ли мне из автобуса?" ответила утвердительно», - рассказал он.

«При проезде ребенка в автобусе по маршруту № 25 кондукторский терминал также выдал информацию о нахождении банковской карты в "Стоп листе". Кондуктор не предлагала ребенку выйти из автобуса и не высаживала ее», - пояснил Борис Елкин и уточнил, что ребенок самостоятельно покинул автобус на следующей остановке.

С каждым кондуктором провели индивидуальную беседу. В настоящее время проводится дополнительный инструктаж всех кондукторов с разъяснением их действий в случае безбилетного проезда детей, отметил председатель комитета.

«В беседах кондукторы отмечают, что безусловной обязанностью родителей является обеспечить своих детей наличными денежными средствами для оплаты проезда и работоспособными электронными средствами платежа с положительным балансом», - добавил Борис Елкин.

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