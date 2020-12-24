АвтоМир / Общественный транспорт

Срывы расписания автобусного движения в Пскове связаны с погодой и изношенностью автобусов

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассказал о причинах срывов расписания автобусного движения в Пскове. 16 января опубликованы его видеоответы на самые популярные вопросы.

«Подвижной состав «Псковпассажиравтотранса» достаточно сильно изношен. В связи с этим и в связи с погодными условиями происходит большое количество сходов», - сказал Борис Елкин.

Смотрите также Более 50 новых автобусов «Псковпассажиравтотранса» вышли на линии

{{include_quiz:}}

До четверга следующей недели все транспортные средства которые были закуплены для предприятия в рамках поддержки минпромторга будут постановлены на учет. Все сопроводительные документы на них будут оформлены, они будут выпущены на линию.