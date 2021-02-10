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Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»

Юрий Киргинцев уходит из ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей и. о. генерального директора Юрий Киргинцев, 12 февраля будет его последним рабочим днем в качестве руководителя предприятия.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С вопросами о причинах увольнения и о том, кто будет исполнять обязанности директора в дальнейшем, Юрий Киргинцев рекомендовал обратиться в областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

На вопрос о дальнейших планах после увольнения он ответил, что планирует отдыхать в течение двух месяцев.

Юрий Киргинцев исполнял обязанности генерального директора предприятия с октября 2019 года. В ноябре 2020 года он уже писал заявление об увольнении по собственному желанию.