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Несколько псковских автобусов изменят свои маршруты 24 апреля

Участок улицы Труда от улицы Первомайской до улицы Школьной закрывается для движения транспорта в субботу, 24 апреля, с 9:00 до 16:00 для проведения работ по сносу аварийных деревьев. В связи с этим в этот день меняется схема движения общественного транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы городских и пригородных маршрутов, следующие по улице Труда, при движении от остановки «12-я школа» к центру города следуют до перекрестка с улицей Первомайской, далее до улицы Олега Кошевого, налево по улице Леона Поземского до улицы Труда и далее по маршруту. В обратном направлении объезд осуществляется по аналогичной схеме.

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Временные остановки - на улице Леона Поземского у перекрестка с улицей Олега Кошевого.

В указанное время остановка автобуса на остановочном пункте «улица Волкова» не осуществляется.