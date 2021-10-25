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Бесплатный проезд в автобусах ввели для переписчиков в Пскове и Великих Луках

Бесплатный проезд в городских автобусах ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ГП ПО «Славяне» ввели для переписчиков в Пскове и в Великих Луках на период с 25 октября по 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове это маршруты №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 30. В Великих Луках - маршрут №13.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, переписчики должны предъявить водителю не только удостоверение переписчика с паспортом, но и экипировку. Как пояснили в комитете, такое решение ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ГП ПО «Славяне» приняли в связи с особой значимостью переписи населения для социально-экономического развития региона и страны в целом.

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.