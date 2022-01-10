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Новые цены на проезд в псковских автобусах прокомментировали в дорожном комитете

Причинами повышения цен на проезд в городских автобусах Пскова в 2022 году стали рост стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в ответ на жалобу местной жительницы.

Обращение в комментариях к одной из публикаций в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова оставила псковичка. «Подняли цену за проезд, а автобус, в котором я сейчас еду, в шестерке, - это просто ужас! Гармошка дырявая, двери еле открываются, сидения грязные - страшно сесть. Позор "Псковпассажиравтотрансу". Главное, они не забыли поднять стоимость за проезд. Карманы набивают, а в чем людей возят, им все равно», - написала женщина.

В ответ на это в профильном комитете заметили, что размер тарифа на перевозки пассажиров напрямую зависит от затрат перевозчика, объемов выполняемой транспортной работы и уровня оплаты труда персонала. Там также добавили, что во всех транспортных средствах, которые используют для перевозки пассажиров на городских маршрутах, ежедневному проводят контроль технического и санитарного состояния подвижного состава перед выпуском на линию.

При выявлении фактов ненадлежащего состояния перевозчик принимает оперативные меры по устранению недостатков в состоянии транспортных средств, заверили в комитете.

«Уборка автобусов производится ежедневно по окончании вечерней смены, после прибытия транспорта в парк. Наружная мойка производится на автоматической мойке, сухая и влажная уборка салона - вручную и с помощью механических средств. Однако ввиду погодных условий и большого количества перевозимых пассажиров салон автобуса довольно быстро загрязняется. Пыль и грязь попадает в салон автобуса через открытые двери», - объяснили в комитете.

Для «более детальной проработки ситуации» псковичке предложили обратиться на предприятие, телефон отдела эксплуатации 29-49-23.

Напомним, стоимость проезда в городских автобусах в Пскове увеличилась с 10 января.