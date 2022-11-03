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Поставка транспортных карт для студентов задерживается в Пскове

Студенты, которые пользуются услугами общественного транспорта в Пскове, могут купить бумажный проездной. Поставка электронных транспортных карт задерживается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

«Обращаем внимание, что в связи с задержкой поставки транспортных карт студента появилась возможность купить бумажный проездной билет на ноябрь», - сообщили на предприятии.

Стоимость проездного - 1000 рублей, приобрести его можно в кассах на улице Коммунальной, 77 или на улице Леона Поземского, 123.

Напомним, электронные транспортные карты, которые заменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте, начали действовать в Пскове с 1 ноября 2020 года.