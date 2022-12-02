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Владимир Кузь: Повышение тарифа на проезд поддержит «Псковпассажиравтотранс» на плаву

Повышение тарифа на перевозку пассажиров поддержит государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» на плаву. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

По мнению парламентария, на предприятии «Псковпассажиравтотранс» на сегодняшний день складывается непростая ситуация.

«Несмотря на то, что обновили автопарк, всё равно инфляция съедает те денежные средства, которые собирает предприятие. Ни куда не деться от этого, это вынужденная мера (повышение тарифов — ред.). Конечно, я как гражданин это не поддерживаю, но другого пути, к сожалению, на сегодняшний день пока нет. Такое решение позволит подержать предприятие на плаву, скажем так», - отметил Владимир Кузь.

Напомним, предельный тариф на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозка багажа теперь составляет 36 рублей.