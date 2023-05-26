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Автобусные остановки в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Уборку автобусных остановок в Пскове проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Дорожники убирают автобусные остановки, скашивают траву вдоль проезжей части, очищают улицы и тротуары от грязи и пыли, проводят текущий ямочный ремонт.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: