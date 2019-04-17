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АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: В Пскове начали наносить разметку

17.04.2019 14:26|ПсковКомментариев: 5

В Пскове начали наносить дорожную разметку.

17 апреля,  пешеходный переход у здания гуманитарного лицея на улице Ленина.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
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