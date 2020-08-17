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«Когда закончите? Наберут сто дорог и не делают»

«Когда закончите? Наберут сто дорог и не делают», - громко, на всю улицу возмущалась спешащая по своим делам бабушка на улице Петровской. «Вы ближе к радиозаводу идите», посоветовала она. Примерно так проходила рабочая поездка главы администрации Пскова Александра Братчикова по ремонтируемым в городе дорогам 18 августа. Сити-менеджер пунктуально посетил два десятка ремонтируемых улиц. Объезд получился «стахановским». На каждом глава пообщался с подрядчиком, оценил ход работ.

Ремонт на улице Петровской

Просто смотреть за дорожными работами и смотреть с Александром Братчиковым - две большие разницы. В обычной ситуации на дороге могут ковыряться «полтора землекопа». А под присмотром сити-менеджера работа кипит, техника со щебнем снует во все стороны. Рабочие орудуют граблями и лопатами, никто не клюет носом в телефон.

Производительность труда как-то сразу повышается. «ЭкспрессСтрой» обещает на этой неделе асфальтировать участок Гражданской между Советской и Янушкой. Правда, без открытия движения и без предусмотренной проектом парковки. Ее сделают после асфальтирования второй части Индустриальной. На эту половину улицы завязаны и работы по созданию кольца на перекрестке с Инженерной.

Кусок Гражданской от Спортивной до Фабрициуса уже оснащен новым асфальтом. Проезжая часть заметно расширилась, автобусная остановка сместилась ближе к стадиону, появился «карман». Внимание Александра Братчикова привлек неэстетичный пейзаж у корпуса завода АТС. Но эта территория является частной собственностью.

На некоторых объектах дорожники уверенно называют сентябрь как финальный срок завершения работ. Улицу Металлистов откроют для транспорта в начале следующей недели, а с разметкой сдадут в начале сентября. По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, вопросов к подрядчику «Дорстройсервис» действительно нет.

В сентябре обещают закончить ремонт площади Декабриста Пущина aka «пьяная площадь» и прилегающей улицы декабриста Пущина (незаметно переходящей в Инженерную). По большинству объектов срок окончания работу установлен 15 октября. Несколько раз во время объезда Александр Братчиков несколько раз задал вопрос - будем ли укладывать асфальт в снег?

У автобусной остановки напротив отдела полиции в глаза бросилась протяженная лужа.

Расстояние от площади Пущина до улицы Индустриальной Александр Братчиков и его спутники прошли пешком. У автобусной остановки напротив отдела полиции в глаза бросилась протяженная лужа. Она находится на стыке с другим объектом - реконструкцией перекрестка Инженерной, там нет верхнего слоя асфальта и вода не может добраться до люка, объяснил представитель подрядной организации.

Найден и ответ на вопрос о «двойной сплошной», закрывшей левые повороты к АЗС «Псковнефтепродукт» и частично к полиции. Разметка нанесена в строгом соответствии с проектом организации дорожного движения. Все изменения должны быть утверждены комиссией по безопасности движения.

Львиная доля внимания досталась перекрестку Инженерной - Индустриальной. Сейчас здесь укладывают бордюр - одна бригада трудится на Инженерной, вторая на Индустриальной. Участок у третьей поликлиники практически закончен. После асфальтирования Гражданской, Индустриальной «экспрессстройщики» займутся организацией кругового движения.

К 1 сентября в Пскове увеличится поток транспорта, потому что «все будут покупать книжки, ручки, тетрадки». Александр Братчиков строго предупредил: надо согласовывать заранее перекрытие движения, чтобы дать эту информацию в СМИ заблаговременно. На подготовку схемы подрядчику отвели два дня.

Дорожники пожаловались на энергетиков, с которыми не решена проблема переноса опор освещения. Столбы попадают в зону производства работ, а один и вовсе теперь торчит на проезжей части. Александр Братчиков заявил, что очень недоволен: он общается с подрядчиком каждую неделю. И о проблеме говорят впервые, хотя знают, что подобные вещи решаются не быстро.

Столбы попадают в зону производства работ, а один и вовсе теперь торчит на проезжей части

За время визита Александра Братчикова энергетики и подрядчик успели договориться по опорам освещения. Демонтаж начнут 19 августа. В течение двух дней подрядчик даст план перекрытия. Выяснилось, что придется отключить электропитание рекламных щитов на перекрестке. Об этом дополнительно известят владельцев конструкций.

Тема одновременного ремонта остается волнительной для жителей Запсковья. С 1 сентября ООО «ДРС60» обещает приступить к ремонту Ипподромной. «Запсковцы» временно лишатся одного из самых удобных путей объезда перекрестка Инженерной-Индустриальной.

Утешаться можно двумя фактами. Первый - надежда на скорое завершение работ. Здесь не будет тротуаров, нет бордюрного камня, отсутствуют особенно трудозатратные виды работ. Второй – личное внимание заказчика. «Я каждое утро здесь. Позвоню 1 сентября», - пообещал подрядчику глава городской администрации.

Тротуар на улице Текстильной

Александру Братчикову очень понравился ремонт дороги на Текстильной: «Здорово, прикольно сделано». Теперь здесь появился удобный тротуар. А брусчатка вдоль края дороги будет мешать грязи попадать на проезжую часть. Аналогичной оценки удостоился ремонт участка улицы Рокоссовского. Вместе с Гаражным проездом появился полноценный дублер Рижского проспекта. А заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут назвала Гаражный проезд вместе с Рижским проспектом «образцовыми улицами».

А вот ситуация с пешеходными дорожками на Западной вызвала заметную тревогу Александра Братчикова. Подрядчик принялся ремонтировать тротуар сразу с двух сторон улицы. Уже 1 сентября дети пойдут по нему в 8-ю школу. Решено на будущее в подобных случаях сначала делать одну сторону и только потом приниматься за другую. Ситуация с асфальтированием на Западной станет темой отдельного контрольного выезда.

Улица Лужская

«Так и будет?», - глава администрации потрогал ногой засыпанную щебнем крышку колодца на улице Киселева. Представитель подрядной организации заверил, что крышку колодца поднимут и закатывать в асфальт никто не собирается. Сейчас она находится на одном уровне со щебнем, чтобы не мешать асфальтоукладчику.

На Киселева Александру Братчикову показали размытый колодец ливневой канализации, относящийся к ведению муниципальной специализированной службы. Он расположен рядом с перекрестком с улицей Люксембург. Дорожный подрядчик не имеет права чинить люк, необходимо содействие муниципальной власти.

Помощь с владельцами сетей ГТС требуется и на участке улицы Лесной, рядом с сельхозтехникумом. Здесь подрядчику предстоит большой объем работ, около 5600 кв. метров, с учетом двух слоев 11 тыс. кв. метров, плюс фрезерование. Александру Братчикову рассказали о сложностях со щебнем, поставщик очень загружен. К дороге примыкает территория «Псковского агротехнического колледжа». Директор учреждения Сергей Янкин намерен навести порядок на территории: будет ограждение и только один въезд.

Выезд на улицу Лужскую показал, насколько разным может быть отношение жителей к дорожникам. Окраинный и по-деревенски уютный район Пскова с частными домиками посреди соснового леса получит хорошую дорогу с тротуаром. Как рассказал заместитель главы города Сергей Гаврилов, местные жители очень активны и даже проводят у себя уличные праздники. Здесь, как и на «кирпичах» люди зазывали дорожников в дом обедать. Внимание уделено и Завокзалью. На Рельсовой идет устройство тротуара.

В Пскове в 2020 году ремонтируется около 40 улиц и 20 км дорог, не считая дворовых территорий. На это выделено больше 800 млн рублей. «Понимаю боль наших граждан. Хочется быстрее ввести объекты в эксплуатацию», - рассказал журналистам Александр Братчиков. Предстоит еще большой объем работы, но у городских властей есть уверенность, что он будет выполнен в срок.

Денис Бахтин