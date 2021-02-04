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Привокзальный тупик

В Пскове планируют реконструкцию второй части улицы Яна Фабрициуса, от перекрестка с Металлистов до улицы Вокзальной. Тотальная переделка всей дороги - хороший шанс поменять что-то в устройстве транспортной схемы на Привокзальной площади. Только он останется неиспользованным.

Что не так?

Что не так с Привокзальной площадью, знает любой пскович. Въезд частному транспорту сюда строго запрещен. Правом передвижения наделен только общественный пассажирский транспорт и еще пара организаций. Всем остальным законопослушным гражданам приходится изобретать собственные варианты. Это может быть парковка во дворе, за ларьками, у здания автовокзала, на проезжей части Вокзальной в разрешенных местах. В любом предложенном варианте это неудобно и далеко.

Времена СССР прошли, почти в каждой семье сейчас есть автомобиль. К каждому приезду-отправлению «ласточки» или московского поезда к вокзалу отовсюду съезжаются люди на посадку или на встречу. А кто-то просто оставляет машину чтобы на день - два уехать в командировку или по другим делам. Спрос на услугу парковки есть, а где предложение?

Почему пассажиры и подвозящие должны бросать машины за километр и тащить рюкзаки, мешки и чемоданы? Ситуация невозможная в каком-нибудь торговом центре. Представляете себе какой-нибудь гипермаркет, возле которого могут парковаться только продавцы? Полная дичь, кто туда поедет после такого отношения? Вокзал у нас один, и на правах монополиста он позволяет себе издеваться над клиентами.

В любом современном месте с массовым пребыванием должны быть а) парковка б) туалет в) буфет или кафе г) банкомат, если в здании еще не перевелись матерые предприниматели - любители налички. Если что-то из данного пункта отсутствует, это полный отстой, вы устарели и теряете клиентов. Может быть, железнодорожники воспринимают пассажирские перевозки как досадную и бесполезную, но общественно-обязательную нагрузку?

Тему доступа частного транспорта на площадь активно обсуждали при подготовке 1100-летия Пскова. Город ожидал массового туриста и готовился к празднику. Дискуссии о неудобстве пользования площадью в этом году могут отмечать бесперспективное совершеннолетие. Намеков на возможное решение проблемы не просматривается даже «в долгосрочном горизонте».

Гораздо больше шансов появления в Пскове музея обещаний реконструкции Привокзальной площади. Вот например. «В ближайшее время будет решен вопрос о подъезде частного автотранспорта к перрону железнодорожного вокзала в Пскове», - обещал руководитель регионального комитета по транспорту в 2009 году. Хотели сделать 10-15 минут бесплатные. Чтобы можно было подъехать, высадить пассажиров или забрать, а в дальнейшем стоянка за деньги. Предполагалось и сохранить доступность автобусов, чтобы частный транспорт не мешал двигаться к остановке. Где это все? И почему заглохло? С 2009 года абсолютно ничего не изменилось.

Существующая схема движения через площадь доставляет ряд неудобств общественному транспорту. Прежде всего, это левый поворот с Привокзальной площади. Автобусы городских маршрутов 2, 6, 11 вынуждены совершать этот маневр, чтобы попасть потом на улицу Яна Фабрициуса. По нашим сведениям, за последние годы это самая опасная транспортная точка на всех городских маршрутах «Псковпассажиравтотранса». «Отдыхает» даже выезд с проспекта Энтузиастов у дома 47 по улице Труда, где невнимательные водители регулярно покушаются на целостность подвижного состава.

Для того, чтобы разобраться во всем, мы направили запросы в Октябрьскую железную дорогу, комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, администрацию Пскова, «Псковпассажиравтотранс» и «Почту России».

Кто может пользоваться площадью?

В лучших российских традициях, площадь закрыта не для всех. Избранные могут пользоваться. Дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» могут игнорировать маршрутные автобусы, транспорт, перевозящий инвалидов 1-й и 2-й группы (с опознавательным знаком), транспорт почтовых организаций. Исключение сделано и для проживающих - работающих в обозначенной зоне. Это администрация вокзала, линейный отдел полиции, «Почты России», «Псковпассажиравтотранс». Ну и конечно, все кто игнорирует запреты. В том числе таксисты и просто подвозящие/забирающие пассажиров.

Таксистов с негуманными ценниками давно пора гнать от перрона поганой метлой. Антимонопольной службе пора заняться наглым и бессовестным использованием неконкурентного преимущества - близостью к перрону. Почему доступ на эту площадку еще не стал выдаваться после торгов? Мафия контролирует? Тогда пустите на площадь какие-нибудь «двойки» или такси «Не везет» с демократичными ценами.

Стоянка для ожидания не организована. Встречать гостей на перроне и потом вести в соседние дворы к машине - это фирменная многолетняя псковская традиция. Или паркуешься в запретной зоне, чтобы потом скоротать время в приятной беседе с инспектором ДПС за составлением административного протокола. «Да я только на минуточку, двумя колесами».

Насколько мешает легковой транспорт на площади?

Существующая ситуация на Привокзальной площади Пскова устраивает почти всех. «Действующая в настоящее время схема заезда на территорию площади и стоянка на ней не создает затруднений для осуществления пассажирских перевозок подвижным составом», - сообщил в ответе руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев.

Стоянка автобусов на площадке никак не регламентируется. Водители «Псковпассажиравтотранса» останавливаются там, где есть место. Уходящие на обед стараются встать напротив центрального входа на вокзал. Какая-то разметка не предусмотрена в принципе. Кажется, это единственное в Пскове место, где в качестве средства организации дорожного движения используется табличка из-под расписания автобусов.

Осенью 2018 года руководивший тогда «Псковпассажиравтотрансом» Николай Киянец пытался навести порядок в расположении автобусов на площади. Однажды сразу два заместителя гендиректора были направлены руководить расстановкой автобусов «елочкой». Основным мотивом было эстетическое удовольствие для выходящих из здания вокзала пассажиров «Ласточки». Попытка упорядочить хаотичную парковку провалилась.

Что думают другие пользователи Привокзальной площади? «Почта России» использует ее для сквозного движения, это единственный проезд к Псковскому магистральному сортировочному центру, где идет обработка и сортировка почтовых отправлений. «Прилегающий участок дороги регулярно используется почтовым автотранспортом для загрузки и выгрузки корреспонденции и посылок. Ежедневный поток составляет более 30 легковых и грузовых почтовых автомобилей. Припаркованный у здания железнодорожного вокзала транспорт не влияет на соблюдение сроков доставки, а также на процесс загрузки и выгрузки почтовых отправлений», - прокомментировал заместитель директора по логистике Псковского филиала «Почты России» Андрей Цаценко.

Выезд с Привокзальной площади

Отдельного разговора заслуживает проблема начала движения автобусов по маршруту с Привокзальной площади. Только с января по ноябрь 2020 года произошло 3 ДТП с участием транспортных средств «Псковпассажиравтотранса». Кстати, площадью пользуются и другие перевозчики.

У водителей парка из-за отсутствия светофорного регулирования возникают сложности выезда с площади на улицу Вокзальную, причем в обоих направлениях. Кроме левого поворота, направо поворачивать мешают пешеходы. Для автобусников неудачное расположение имеет переход от автобусной остановки к дому 42 по Вокзальной. К примеру, водитель автобуса поворачивает с площади направо. Он дожидается, пока кто-нибудь из водителей на главной дороге пропускает его. Начинает движение направо, а в этот момент «просветом» начинают пользоваться пешеходы.

Что делать с выездом с площади?

Что предлагает перевозчик в ответе на запрос? Ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения и требований дорожных знаков на площади. Между строк в ответе «Псковпассажиравтотранса» видится некоторое недовольство. Схема движения не создает затруднений, но они просят усилить контроль.

По поводу неудобства выезда в «Псковпассажиравтотрансе» ничего не предлагают. Но мы помним, как несколько лет назад рассматривалась возможность строительства светофора на пересечении улиц Вокзальной и Бастионной. Предполагалось, что он будет регулировать и выезд с Привокзальной площади. Как следует из официального ответа администрации Пскова за подписью замглавы Валентины Зубовой, сейчас эти планы утратили актуальность.

Несколько лет назад в соцсетях была озвучена оригинальная идея: поменять заезд и выезд на площади для автобусов. Это как раз даст возможность использовать светофор для выезда. Почему не изучить это предложение более внимательно?

Кто отвечает за площадь и что с ней будет?

Железнодорожники не высказали заинтересованности в решении проблем, связанных с Привокзальной площадью. В пресс-службе Октябрьской железной дороги в ответ на запрос сообщили, что «Вокзальная площадь» в составе парковки городского общественного транспорта и проезжей части находится в ведении администрации Пскова. Поэтому вопросами регулировки движения, установки и демонтажа дорожных знаков, устройства парковочных мест занимается комиссия по безопасности дорожного движения.

По информации администрации Пскова, Привокзальная площадь не входит в проект реконструкции Фабрициуса. Какое-либо изменение схемы движения не планируется до разработки проекта реконструкции. Есть ли такой проект, можно только догадываться.

Более подробный ответ дал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. В декабре 2018 года проведен ремонт Привокзальной площади за счет муниципальной программы. Гарантийный срок - 4 года с момента принятия в эксплуатацию. Реконструкция, по мнению Бориса Елкина, Привокзальной площади не требуется. Более того, совместные проекты с ОАО «РЖД» по реконструкции не планируются. Если смотреть на ситуацию шире, чем только на состояние асфальта проезжей части, вопросы остаются. Достаточно ли глубоки дыры в покрытии тротуаров? Что думают гости города про покосившийся бордюр? Позорненько для стартовой туристической точки. Не оборудованы пешеходные переходы вдоль линии тротуара.

Платная парковка. Почему нет?

Долгое время рядом с вокзалом работала железнодорожная платная охраняемая автостоянка. В простонародье это называлось «за ларьками», на железнодорожном языке - «в границах участка полосы отвода станции Псков». Это был самый удобный и цивилизованный вариант. За какие-то 100 рублей можно было на сутки получить в пользование машиноместо под наблюдением сторожа в будке, косящего одним глазом в телевизор. Не идеально, но можно было оставить ТС и спокойно уехать в другой город на несколько дней. В мае 2015 года лавочка с парковкой безвозвратно прикрылась. С бывшей парковки исчез забор, а потом площадку и вовсе разровняли.

Из ответа ОЖД следует, что железнодорожники планируют «вовлечение части полосы отвода в гражданско-правовой оборот с целью организации парковки». В 2021 году они хотят заказать у независимой оценочной компании оценку арендной ставки земельного участка «с последующим выходом на заключение договора субаренды с заинтересованными третьими лицами». Как это будет выглядеть, непонятно.

В Пскове есть примеры цивилизованной организации гостевой парковки в сложных местах. По столичному решил вопрос со стоянкой владелец «Простории» в Иркутском переулке. Шлагбаум, который открывается бесплатно первые три часа по электронному чеку. Что мешает сделать это городским властям, непонятно. В других регионах парковочной деятельностью занимаются целые МУПы. Три часа для вокзала - это много, можно найти более приемлемое решение. Час бесплатно, потом по тарифу. Из ответов следует, что организация платной парковки в ближайшей перспективе администрацией Пскова не планируется.

Глава областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин считает, что вопрос о возможности организации парковки для транспорта с установкой шлагбаумов и ограничением времени стоянки требует «более детальной проработки». «Открытие данной парковки может повлечь за собой задержки в расписании и движении автобусного сообщения, что вызовет недовольство со стороны граждан», - сомневается Борис Елкин. Действительно, при желании талантливые скобари запросто смогут намертво заблокировать движение на Привокзальной площади потому и предлагаю организовать все цивилизованно. Здесь автобусы, здесь служебная парковка для ЛОВД и вокзальщиков, здесь зона ожидания, а вот тут площадка для таксистов.

«Парковка за ларьками»

Вариант с размещением бесплатной парковки без реконструкции площади есть. «Псковпассажиравтотранс» в своем ответе редакции ПЛН предлагает рассмотреть вопрос об организации дополнительной парковки частного автотранспорта на пустующей территории за торговыми павильонами вдоль улицы Вокзальной.

На самом деле территория не пустует. Ее история достойна статьей темой отдельной публикации. Несколько лет назад земельный участок был арендован ассоциацией перевозчиков. По словам президента ассоциации Александра Москвина, псковские предприниматели вложили около 600 тыс. рублей в наведение порядка и обустройство площадки. Она использовалась для стоянки такси, у псковичей была возможность посадить-высадить пассажиров. Однако после перехода права распоряжения землей в Пскове на областной уровень не был продлен срок аренды. Площадка сейчас по сути бесхозяйная. Судьбой земельного участка ведает комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Дальнейшие планы неизвестны.

В сегодняшнем неприглядном состоянии Привокзальная площадь резко контрастирует с помещением вокзала. Глубоко провинциальная, унылая и депрессивная территория. Ей только пугать туристов. Невзрачные киоски, поломанные тротуары, прикормленные помойками полчища птиц. Не говоря о том, что не хватает какой-нибудь современной карты города с достопримечательностями. Например, интерактивный глобус Псковской области.

У нас даже есть позабытая достопримечательность - позеленевший барельеф за «торговыми рядами». По всей видимости, это такой дизайн-код. Зеленая Ольга на площади, Зеленый Савва Ямщиков у Покровки. Может, у кого-то замылился глаз, но лично мне всегда стыдно за площадь.

Денис Бахтин, фото Вадима Боченкова