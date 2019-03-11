Экономика

В Пскове организация оштрафована на 500 тыс. рублей за взятку пограничнику

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в августе 2017 года мужчина, являющийся генеральным директором ООО «Регионтрейд», находясь у здания ПУ ФСБ по Псковской области, при личной встрече с офицером отдела материально-технического обеспечения пограничного управления федеральной службы безопасности РФ по Псковской области высказал последнему предложение об организации приемки последним за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей поставленного ООО «Регионтрейд» во исполнение условий государственного контракта дизельного топлива, не соответствующего условиям, в адрес ПУ ФСБ по Псковской области.

Спустя два дня в ходе личной встречи с сотрудником, состоявшейся по инициативе осужденного, в салоне автомобиля лично передал взятку в виде денег в сумме 40 тыс. рублей (положив денежные средства в перчаточный ящик) офицеру, который в это время действовал под контролем сотрудников отдела собственной безопасности ПУ ФСБ в ходе проведения последними оперативно - розыскных мероприятий.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления - дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. В этой связи прокурором города в отношении ООО «Регионтрейд» возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи судебного участка №42 города Пскова ООО «Регионтрейд» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.