«Деревня Соловьи» продолжает радовать вкусными новинками: в продаже появился плов со свининой и гуляш в банках

Торговая марка «Деревня Соловьи» (ОАО «ПсковАгроИнвест») расширила ассортимент в категории «Продукты для дачи».
В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» уже сегодня можно приобрести новинки:
- ПЛОВ со свининой - 86 руб. (мет. банка 340 г)
- ГУЛЯШ говяжий с томатным соусом - 131 руб. (мет. банка 340 г).
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9