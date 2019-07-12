Экономика

Если нет времени готовить: 5 готовых блюд от «Деревня Соловьи»

Времени на готовку может не быть по многим причинам. Не каждая из них уважительная, но сути это не меняет. Даже если ты просто ленивый и нехозяйственный по своей натуре, то есть тебе все равно захочется. Пропустишь завтрак, пропустишь обед - и вот ты уже поедаешь неизвестно что из первого попавшегося ларька за углом. Так делать не нужно. Ты живешь в XXI веке, а он дает массу возможностей для людей, которые не любят, не могут, не успевают готовить. Вот пять вариантов сытного полезного обеда или ужина от торговой марки «Деревня Соловьи».

1. Гуляш говяжий с томатным соусом

Отличное блюдо - жареная картошечка с гуляшом! У мамы уходит минимум два часа на его приготовление? Сэкономить время и трудовые ресурсы не просто, а очень просто! Чистим картофель, закидываем на сковородку, минут через пятнадцать добавляем из банки гуляш. В составе консервы «Деревня Соловьи», выработанной по ГОСТу, - говядина, лук, томат-паста, мука, соль, сахар и пряности. Вкусно? Кто бы сомневался!

2. Плов со свининой

В данном случае вам даже не понадобится прилагать усилия к приготовлению гарнира. Рис, свинина отменного качества, соль и специи - на удивление вкусное и питательное блюдо, вмещающее в себе все необходимые для полноценного питания компоненты, готово!

Главной составляющей данного блюда является рис. Рис — очень полезный продукт, он представляет собой богатый источник белков, углеводов, минеральных компонентов, например — калия, кальция, магния, фосфора, йода, а также ряда витаминов, к примеру — витаминов группы В. В то же время, содержание жиров в рисе совсем невелико.

3. Каши: гречневая со свининой, перловая со свининой, гречневая с говядиной, перловая с говядиной

Каша с мясом - сбалансированный питательный продукт. Рекомендуется перед употреблением разогреть, но и в охлажденном виде очень вкусно. Что может быть удобнее и проще на даче, на пикнике или в походе, да попросту дома - чем просто разогреть баночку аппетитной и сытной каши с мясом! Кстати, все каши «Деревня Соловьи» выработаны по ГОСТу.

4. Голубцы домашние и сельские

Думаете, голубцы умеют готовить все хозяюшки? Ничего подобного! В наше время этим вкуснейшим блюдом может накормить далеко не каждая молодая хозяйка. Нашли такую? Срочно в ЗАГС! Не нашли? Бегом в любой магазин «Деревня Соловьи»! Здесь вы найдете голубцы, приготовление которых потребует от вас максимум умения довести воду до кипения и подождать 15-20 минут.

«Домашние» голубцы - для тех, кто любит сбалансированное сочетание свинины и говядины, «Сельские» понравятся тем, кто любому виду мяса предпочитает исключительно свинину. Из добавок - только натуральные: соль, лук жареный, перец черный молотый.

5. Пельмени

И еще одно блюдо, приготовить которое сможет даже ребенок - пельмени! Они хороши как для повседневного употребления, так и для праздничного застолья. Начинка пельменей «Деревня Соловьи» приготовлена из натурального мяса собственного производства, а необыкновенный аромат придает сочетание натуральных специй.

«Мясные» пельмени приготовлены из свинины, поэтому они более нежные. Пельмени «По-домашнему» представляют собой сочетание говядины и свинины, благодаря чему они наиболее сытные.

Хочется чего-то еще? «Деревня Соловьи» также выпускает большой ассортимент котлет, бургеры и знакомую всем свинину в банках (тушеная в желе, тушеная ГОСТ в стекле, тушеная ГОСТ в металлической банке). Пробуйте, сочетайте, экспериментируйте! Приятного аппетита!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9