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Экономика

Псковстат: Почем картофель и как статистика считает индекс потребительских цен

23.07.2019 14:05|ПсковКомментариев: 0

Псковстат подвел статистические итоги первого полугодия. О том, как изменились цены на потребительском рынке Псковской области, и как считается индекс потребительских цен, Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк.

- Светлана Николаевна, закончилось первое полугодие  текущего года. Как изменились цены на потребительском рынке области за этот период?

- За шесть месяцев текущего года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,2 процента. Больше всего подорожали услуги - на 3 процента,  непродовольственные товары - на 2,4 процента. Меньше всего выросли цены на продовольственные товары - на 1,5 процента.

- В первую очередь население интересует цены на продукты и услуги ЖКХ. Какие из них подорожали  больше всего?

- Из продовольственных товаров больше всего подорожала плодоовощная продукция, включая картофель.

Наибольший рост цен отмечен на чеснок, свеклу столовую, капусту белокочанную свежую, картофель, морковь, лук репчатый - от 24,1 до 73,7 процента.

Из фруктов значительно подорожали виноград и лимоны - соответственно на 45,4 и 30,4 процента. Следует отметить, что цены на плодоовощную продукцию находятся под влиянием сезонного фактора. В июне уже началось сезонное снижение цен на отдельные виды овощей и фруктов. Существенно дешевле за месяц стали помидоры, огурцы, капуста белокочанная свежая - от  24,8 до 29,8 процента.

Из остальных продовольственных товаров подорожали овощные консервы; хлеб и хлебобулочные изделия; молоко; рыба мороженая; макаронные и крупяные изделия; напитки безалкогольные; говядина; кондитерские изделия; фруктово-ягодные консервы; сельдь; варенье, джем, повидло, мед; филе рыбное мороженое; мороженое; мука - от 3 до 7,4 процента. Значительно выросли  цены на крупы: пшено - на 26 процентов, овсяную и перловую - на 12,8 процента.

Из алкогольных напитков значительно подорожало шампанское - на 9,9 процента.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 1,7 процента, что ниже среднего уровня роста цен и тарифов на услуги. Больше всего выросла плата за капитальный ремонт - на 4,8 процента.

- На какие непродовольственные товары и услуги наблюдался наибольший рост цен?

- Среди наблюдаемых непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на домашнюю обувь, бельевой трикотаж, медикаменты, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода, парфюмерно-косметические товары, товары для садоводства, товары для животных, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, табачные изделия, печатные издания - от 3,5 до 14,5 процента. Автомобильный бензин и легковые автомобили подорожали на 2,5 процента.

Из услуг наиболее всего выросли цены и тарифы на услуги организаций культуры, дошкольного воспитания, медицинские, услуги в сфере зарубежного туризма, посреднические и прочие услуги, услуги связи, гостиниц и прочих мест проживания,  проезд в междугородном автобусе, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионные, услуги железнодорожного транспорта, телевещания - от 3,9 до 28,2 процента. Отмечу, что таким видам услуг как проезд в железнодорожном транспорте, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионные услуги, услуги в сфере зарубежного туризма, услуги гостиниц присущ сезонный фактор.

Из бытовых услуг больше других подорожали услуги фотоателье; услуги парикмахерских; ремонт, пошив одежды и обуви;  ритуальные услуги – от 3,8  до 6 процентов.

- Цены только растут или на какие-то товары и услуги снижаются?

- На отдельные товары и услуги наблюдается снижение цен. Так, в июне текущего года к уровню декабря прошлого года из плодоовощной продукции дешевле стали огурцы свежие - на 28,4 и апельсины - на 21,9 процента.

Снизились цены на яйца куриные - на 28,3 процента, сахар-песок - на 10,6,  свинину - на 7,8 процента.

В общественном питании дешевле стал кофе в организациях быстрого обслуживания - на 6,5 процента.

Среди непродовольственных товаров подешевели телерадиотовары - на 1,6 и бытовые холодильники - на 1 процент.

Из услуг отмечено снижение цен на услуги прачечных  и абонентскую плату за мобильный интернет - на 3,8 процента.

- Как у нас изменялись цены по сравнению с Северо-Западом и  Россией в целом?

- По России  в целом потребительские цены за полугодие выросли на 2,5 процента, по Северо-Западному федеральному округу - на 2,6 процента, то есть в Псковской области прирост цен был ниже. Среди регионов Северо-Западного федерального округа более низкий прирост цен был отмечен только в Вологодской и Новгородской областях, в Архангельской области - на уровне Псковской, в остальных регионах он был выше.

- Не могли бы вы вкратце рассказать, как проводится наблюдение за ценами?

- Наблюдение за ценами проводится строго в соответствии с Официальной статистической методологией по наблюдению за потребительскими ценами и расчету индексов цен. Она размещена в свободном доступе на интернет-сайте Росстата (http://www.gks.ru/), и любой заинтересованный пользователь может ознакомиться с ней.

Для того, чтобы рассчитать индекс потребительских цен, сначала необходимо зарегистрировать цены.

Процесс по подготовке к сбору ценовой информации включает в себя несколько этапов. Сначала выбираются населенные пункты, в которых организуется наблюдение. Сбор информации о потребительских ценах для расчета индекса потребительских цен (сокращенно - ИПЦ) осуществляется во всех центрах субъектов Российской Федерации и выборочно в районных центрах - всего в 283 населенных пунктах (в Псковской области – в 3-х городах: Пскове, Великих Луках, Острове). Населенные пункты отбираются по принципу постоянного наличия товаров и услуг, входящих в базу расчета индекса цен,  численность населения в этих населенных пунктах должна составлять не менее 35% городского населения субъекта Российской Федерации.

Далее производится отбор базовых организаций торговли, общественного питания и сферы услуг. Наблюдение за ценами осуществляется также на вещевых, смешанных и продовольственных рынках.  Как в стационарных торговых заведениях, так и в палатках, киосках. Всего по России обследуется более 71 тыс. организаций (в Псковской области - 957 базовых организаций).

И, наконец,  отбираются товары (услуги)-представители. Потребительский набор товаров и услуг для наблюдения за ценами и расчета ИПЦ является единым для всех субъектов Российской Федерации, и включает в себя товары и услуги, наиболее часто потребляемые населением. Набор остается неизменным на протяжении определенного периода времени (не менее года). В настоящее время он включает 510 наименований товаров и услуг. В Псковской области наблюдение за ценами проводится на  498 наименований товаров (услуг), так как не все позиции потребительского набора представлены на потребительском рынке. На каждый товар (услугу)-представитель должно быть зарегистрировано не менее 5  ценовых котировок.

- Поясните, пожалуйста, что такое ценовая котировка?

- Это цена товара (услуги), имеющего конкретные потребительские свойства - наименование, производителя, характерные особенности (вид упаковки, вес, сорт, артикул, размер, состав сырья, цвет и другие), зарегистрированная в определенной базовой организации через одинаковый интервал времени. Товары с конкретными потребительскими свойствами отбираются из имеющегося в продаже ассортимента товаров данного наименования, учитывая массовость спроса населения на них и регулярность наличия в продаже в базовой организации. Допустим, в гипермаркете «Семейный Магнит» регистрируется цена на масло сливочное с конкретными потребительскими свойствами: «Масло сливочное Крестьянское, ГОСТ 52969, массовая доля жира 72,5%, высший сорт, в фольге красно-золотого цвета, ОАО «Псковский Гормолзавод»,  г. Псков, 180 г.». И именно на это масло должны отслеживаться цены минимум в течение года. Так как  товары имеют различные расфасовки по весу, количеству, все цены  пересчитываются в требуемые единицы измерения. Так обеспечивается сопоставимость цен для достоверного расчета средних цен и индексов потребительских цен.

- Какова технология сбора информации по ценам?

- Сбор данных по потребительским ценам проводится специалистами территориальных органов государственной статистики, которые лично посещают базовые организации. Информация о ценах заносится непосредственно в планшетные компьютеры или мобильные устройства.

Каждый специалист имеет  удостоверение сотрудника, уполномоченного Федеральной службой государственной статистики осуществлять сбор данных о ценах и тарифах.

Регистрация цен проводится в определенный промежуток времени ежемесячно по полному списку набора и еженедельно по ограниченному кругу товаров и услуг. Ежемесячно по области регистрируется более 7000 тысяч ценовых котировок.

Технология сбора и обработки информации по ценам за весь период их наблюдения постоянно совершенствовалась. В начале 90-х годов, когда только была организована работа по регистрации цен, наши специалисты ходили с блокнотами и записывали цены, затем вручную заносили их в компьютеры для дальнейшей обработки. В 2000 году был осуществлен прорыв - переход на безбумажную технологию сбора информации по ценам с помощью мини-компьютеров. В 2015 году технология сбора и обработки информации по ценам изменилась кардинально. Был введен в действие аппаратно-программный комплекс регистрации цен (АПК РЦ), в 2017 году – более совершенный комплекс -  web-приложение АПК РЦ.  Преимущества новых технологий очевидны - осуществляется централизация сбора данных в едином хранилище федерального уровня, в любой момент времени все специалисты, принимающие участие в данной работе, могут увидеть единую картину данных. Есть возможность доступа к приложению АКП РЦ из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет, с любого устройства, имеющего определенный браузер. Новые технологии способствуют совершенствованию сбора информации, повышается качество и скорость сбора данных.

Беседовала Виктория Павлова

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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