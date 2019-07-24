Экономика

Псковичи стали меньше покупать на рынках и ярмарках

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в Псковской области составила 5,7% от всех покупок населения, что на 2,3 п.п. ниже уровня I полугодия 2018 года. Такие данные Псковской Ленте Новостей озвучили в Псковстате.

Согласно последнему срезу ведомства (основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе-июне 2019 года), в розничной торговле в I полугодии 2019 года населению продано товаров на 58 134 млн рублей. Физический объем продажи по сравнению с I полугодием 2018 года увеличился на 5,1%.

В I полугодии 2019 года в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия занимали 49,1 процента, непродовольственные товары – 50,9 процента (в I полугодии 2018 года – 50,1% и 49,9% соответственно).