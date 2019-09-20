Экономика

В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» теперь можно приобрести молочную продукцию производства ООО «ПсковАгроИнвест»

Во всех фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» можно приобрести молочную продукцию производства ООО «ПсковАгроИнвест», изготовленную без заменителя молочного жира.

Молочная продукция торговой марки «Деревня Соловьи» выпускается на собственном производстве в Палкинском районе из собственного молока. Это качественное молоко, творог и сметана от местного производителя.

Псковичи уже успели оценить качество молочной продукции «Деревня Соловьи»: продукция пользуется у горожан и жителей области заслуженным спросом.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9