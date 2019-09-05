Экономика

Люди дела - надежда и опора или только корм для государства?

Откройте любой научный труд или учебник по экономике, и вы увидите, что малый и средний бизнес считаются основой благосостояния общества. Именно свободное предпринимательство является двигателем национальных экономик.

А теперь взгляните на результаты социологических исследований, будь то ВЦИОМ или Левада-центр, - каждое из них утверждает, что подавляющее большинство россиян весьма негативно относятся к предпринимателям.

Парадокс? Конечно! Но удивляться этому не приходится, ведь вся российская история - с царских времен по самую новейшую ее страницу - весьма красноречиво говорит о том, что и государство только декларирует заботу о производственниках, коммерсантах и хозяйственниках, и население воспринимает их в большинстве своем исключительно в штыки. В лучшем случае до людей дела обществу и власть предержащим не было и нет никакого дела.



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Чему учит история?

Во всем мире, по крайней мере, во всех его развитых странах люди дела – это люди на вес золота. Они по праву считаются «солью земли», потому что создают добавочную стоимость, а это не только маржа предпринимателя, но еще и фонд заработной платы, инвестиции, а главное, налоги, на которые содержится социальная сфера и обеспечивается безопасность страны. В общем все то, за счет чего, собственно, и развивается экономика государства.

У американцев, не самых глупых, судя по всему, людей, раз они сумели стать негласными лидерами в мировой экономике и политике, есть поговорка: «Не рассказывай, какой ты красивый и умный, а покажи, сколько у тебя есть денег». В стране, также лихо задвинутой на теме ура-патриотизма, умение зарабатывать капитал ценится все же выше, чем любые бравые речи о благосостоянии народа. Сначала покажи - а что ты сделал.



«Опыт других стран показывает важность предпринимательства для экономики. Именно частный предприниматель, когда он воплощает свою частную инициативу, открывает новые производства, создает рабочие места, ведет к реальному техническому и экономическому прогрессу. Когда я бываю в соседних странах, в небольших городках, вижу, что все местные жители знают своих предпринимателей и понимают, что они являются основными «донорами» и формируют бюджет города. Российский же предприниматель, в отличие от западного, является, как правило, человеком непубличным и предпочитает оставаться в тени», - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Впрочем, говорить про западные стандарты у нас считается чуть ли неприличным, у нас же свой путь, «своя особенная стать», но и в нашей истории были эти самые люди дела – те, кто умел зарабатывать и быть при этом опорой для государства. Вот только уважение и почет выпадали на их долю крайне редко. Наоборот, чаще всего деловые люди становились объектом насмешек, а то и гонений.

В России в принципе стали поздно развиваться деловые традиции. Да, в царские времена у нас было широко развито купечество, но это никогда не было на таком уровне, как, к примеру, в Англии.

Ренессанс и декаданс российского предпринимательства

Не будем говорить огульно, что в российской истории люди дела вообще никогда не были в почете. При Петре I, к примеру, благодаря его реформам, резко выросли инвестиции капитала, как это сейчас модно говорить, в реальный сектор экономики. В России появились сотни крупных предприятий: заводы производили металлы, на верфях строились корабли, мануфактуры выдавали невиданные прежде объемы текстиля. Да, без оборонзаказа не обошлось - времена были такие (как будто у нас когда-то были времена иные), но именно в это время достигшие успеха промышленники и купцы заняли в обществе положение уважаемых и необходимых государству людей. Жаль только, что затем аристократия и чиновники не преминули напомнить, кто в доме хозяин.

Очередной виток экономической подъема в Российской империи пришелся на рубеж XIX-XX веков. Отмена крепостного права привела к тому, что в стране появились трудовые резервы, а государство наконец-то взяло курс на превращение из аграрной феодальной страны в промышленную державу. Стали осваиваться природные богатства, новые территории, включая Сибирь и Дальний Восток, строились железные дороги, появлялись новые предприятия и даже целые концерны… Инвестиции потекли рекой! Российские промышленники ездили на выставки в Париж и Лондон и возвращались с высшими наградами. Своеобразный рекорд был поставлен в 1900 году: по итогам парижской выставки российская экспозиция получила свыше полутысячи наград из них 212 гран-при и 370 золотых медалей!

На тот момент Россия по выплавке чугуна, стали, добыче угля и других полезных ископаемых стала догонять ведущие европейские страны. И создавалось все это не государственными монополиями, а частным бизнесом.

На этот же период пришелся и Золотой век меценатства, когда купцы и промышленники не только ударно двигали экономику страны, но и стали покровителями искусств, открывали школы, поддерживали приюты и госпитали, помогали благоустраивать город.

Тогда деловые люди, купцы и меценаты, такие как Павел Третьяков, Савва Морозов, династия Рябушинских, Алексей Бахрушин, Савва Мамонтов, Сергей Щукин и многие другие не просто двигали Россию вперед, но еще и формировали гражданское общество. Меценатство среди состоятельных людей стало примером хорошего тона и Псковский край не остался в стороне: супруги Фан-дер-Флиты, Федор Плюшкин, Илья Сафьянщиков, Василий Хмелинский - все они оставили свой след в истории не только благодаря заработанным капиталам, но и добрым делам на благо Псковщины.



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Дойная, но не любимая корова

И все же это были весьма короткие периоды истории, когда знаменитые купцы-подвижники становились уважаемыми в обществе людьми и даже получали статус почетных граждан. Чаще государство проявляло лояльность лишь по отношению к чиновничеству и дворянству, грубо деля общество на избранную верхушку и черный люд. Причем так происходило не только в царской России, но и на самых разных этапах российской истории, включая современность, как бы широко или узко мы не трактовали это понятие.

А в советское время всех этих людей просто загубили. Революция поставила на них крест, записав в эксплуататоры. Справилось ли государство без них? Ответ очевиден - к 91 году страна просто рухнула, оставшись без ничего.

Были робкие попытки спасти положение, добавив в советский строй щепотку цивилизованных рыночных отношений. В 20-е годы прошлого столетия – это было провозглашение НЭПа, а в конце 80-х – начале 90-х – кооперативное движение. Тогда в среде советских людей появились первые самородки, которые накормили и напоили страну после голода, разрухи, очередей и остановившихся заводов. Чем отплатило государство? Во времена НЭП людей дела после того, как они перестали быть нужны, уничтожили.

В советских кинематографе и литературе создавался исключительно уничижительный образ капиталистов, НЭПменов и спекулянтов. Даже про изобличающий классовые предрассудки роман Болеслава Пруса «Кукла» в советских рецензиях писали, что «роман-то в целом хороший, но зачем же так романтизировать купцов?!». А первых предпринимателей 90-х до сих пор представляют, как полукриминальных рвачей, прежде всего, с подачи прогосударственных СМИ.

Удивительно, но и сегодня продолжают снимать сериалы, в том числе и на средства федерального бюджета, в которых доблестные полицейские борются с бизнесменами-уголовниками.

Анализируешь историю и кажется, что государство всегда стремилось лишь обобрать деловых людей, да еще и натравить на них гнев народных масс, обвинив во всех грехах. К предпринимателям, которые создают рабочие места, выступают катализатором научно-технического прогресса, развивают не только рынки, но и науку, образование, социальную сферу, относятся лишь как… к корму, дойной корове. При этом в лучшем случае игнорируют их просьбы и пожелания, чаще же гнобят или даже хотят посадить за решетку - потому что не надо высовываться.

«У нас День предпринимателя есть, а предпринимателей практически не осталось. Климат для предпринимательства в России, видимо, не очень хороший. Предпринимательство и отсутствие демократических свобод плохо сочетаются. Скажут - а как же Китай? Это до поры, до времени, там работает людской ресурс, рано или поздно он исчерпается. Предприниматели не стремятся отстаивать свои права: будешь публично бороться за свои права – получишь с бизнесом большие проблемы», - псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Это в европейских странах и США предприниматели считаются надеждой и опорой, а у нас к ним относятся с недоверием и даже с враждебностью. И, похоже, никому не приходит в голову, что именно такая обстановка мешает развитию экономики и бизнеса в нашей стране, а вовсе не вредительство Запада или некая несчастливая звезда.

Конечно, можно пытаться бесконечно жить за счет углеводоров, но именно поэтому у нас и нет своей промышленности. Ныне очень много говорят еще и про политику импортозамещения, вот только отечественному бизнесу не контрсанкции нужны, а как раз доступность западных кредитов, потому что внутренние доступными нельзя назвать даже с натяжкой. При этом российский предприниматель должен исправно платить мзду государству, а его еще вымотают и обескровят контролирующие органы постоянными проверками, которые, к слову, и существуют-то исключительно за счет средств налогоплательщиков.

«Недостаток финансирования вкупе с общим снижением покупательского спроса и задержками выплат по госконтрактом мешают воплощению в жизнь пресловутой политики импортозамещения. О ней, похоже, до сих пор больше говорят, чем делают. Складывается впечатление, что сегодня чиновники, наоборот, делают все, чтобы наши фабрики не работали. Кажется, как будто законы придумывают люди, которые в школе получали плохие отметки», - генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

На фоне такого отношения, чего уж удивляться, что у нас и частная собственность, от которой нас так тщательно «отучали» в советские годы, абсолютно не уважается и не ценится. И до сих пор множество людей - это еще и поддерживают.

«Бизнесмен сегодня воспринимается либо как вор, либо как неплательщик алиментов или налогов, либо как бандит. Такой негативный образ сложился из-за того, что на протяжении последних 20 лет по телевизору идет масса сериалов, в которых предпринимателей почти никогда не показывают с хорошей стороны, только с плохих. Да и телезритель больше заинтересован в экстремальных сериалах с насилием и опасностью. В новостях у нас показывают только «Газпром» и как мы строим газопроводы и нефтепроводы, и очень мало показывают положительных примеров предпринимательства. А ведь это те люди, неважно это крупный или средний бизнес, которые создают рабочие места и платят налоги», - великолукский аграрий, президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Но давайте признаем, что не любят предпринимателей у нас те, кто сам не обладает нужными качествами, не склонен к самостоятельной деятельности, боится проявлять активность, взять на себя ответственность перед законом и людьми. Плюс образ «лавочника», «торгаша», «рвача» всячески подпитывался государственной машиной. Внесли свою лепту и лихие 90-е, когда разгулявшийся криминал и отсутствие законотворческой базы придали возрождению предпринимательства в стране слишком причудливые, если не сказать, уродливые формы. К тому же многие уверены, что в России до сих пор нельзя заработать деньги законно. Об этом опять же говорят результаты многочисленных исследований.



Карикатура Александра Хорошевского

Кому сегодня нужен частный бизнес?

А теперь давайте посмотрим на статистику: если еще в 90-е годы масса людей хотели попробовать себя в бизнесе и пытались это делать, то сегодня мы видим совершенно иную картину – малый и средний бизнес сокращается, индивидуальных предпринимателей становится все меньше с каждым годом, несмотря на все декларации государства о заботе о предпринимателях и на создание просто неимоверного количества институтов по их поддержке. Профильные агентства растут, как на дрожжах, создаются советы, проводятся совещания. А толку-то? Люди не хотят заниматься предпринимательством! Люди не верят государству и боятся, что у них в любой момент могут все отнять.

«У нас в области экономика не развивается никак, от слова «вообще», зато у нас существует 5, 6 или даже 7 организаций, где работают люди, которые получают зарплату, и туда накачивают какие-то деньги. С моей точки зрения, реально было бы эти деньги отдать комитету по экономике области, а он бы эти деньги отдавал предпринимателям, которые нуждаются, например, молодым предпринимателям, которые только открыли свое дело. Содержать такую толпу нахлебников на псковском бизнесе нецелесообразно, учитывая, что есть целый комитет по экономике, где работают специалисты на хороших зарплатах. А мы держим какие-то прослойки между властью и бизнесом, которые на этом наживаются», - директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

Опять обратимся к опросам общественного мнения. Сегодня молодые люди не мечтают о собственном деле - это требует слишком больших трудозатрат и очень рискованно, они хотят стать чиновниками, пойти в бюджетную сферу, где можно особо не перенапрягаться, а предел мечтаний - оказаться в комфортной зоне госкорпорации, в каком-нибудь «Газпроме».

Вот поэтому у нас в бюджетах всех уровней становится все больше реципиентов и все меньше тех, кто для них зарабатывает. И вот почему мы хотим поговорить о людях, которые несмотря на все вызовы, предвзятое отношение и лишь показушную поддержку от государства, в современной России, на территории Псковской области, занимались и продолжают заниматься ДЕЛОМ. О тех, кто не связал свою жизнь с мягкими креслами в органах власти или с топ-менеджментом в прогосударственных монополиях, а выбрал путь куда более тернистый - восстанавливал и создавал с нуля предприятия, вкладывал немалые средства в модернизацию производства, спасал трудовые коллективы…

Елена Косенкова, Игорь Савицкий, Павел Мельников, Виктор Почернин… - это далеко не полный список настоящих аксакалов местного бизнеса, которые начинали еще на заре становления региональной экономики и до сих пор продолжают ее развивать.

А начнем мы с известного псковского промышленника Игоря Савицкого. На примере его пути как делового человека мы увидим, как менялась ситуация с частным бизнесом в стране, начиная со времен заката советского государства, заканчивая современной Россией, как выстраивались отношения с обществом и властью, как удавалось противостоять вызовам в виде нескончаемой череды экономических кризисов и постоянно меняющегося законодательства.

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Алексей Овчинников