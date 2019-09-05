Люди дела - надежда и опора или только корм для государства?

Откройте любой научный труд или учебник по экономике, и вы увидите, что малый и средний бизнес считаются основой благосостояния общества. Именно свободное предпринимательство является двигателем национальных экономик.
А теперь взгляните на результаты социологических исследований, будь то ВЦИОМ или Левада-центр, - каждое из них утверждает, что подавляющее большинство россиян весьма негативно относятся к предпринимателям.
Парадокс? Конечно! Но удивляться этому не приходится, ведь вся российская история - с царских времен по самую новейшую ее страницу - весьма красноречиво говорит о том, что и государство только декларирует заботу о производственниках, коммерсантах и хозяйственниках, и население воспринимает их в большинстве своем исключительно в штыки. В лучшем случае до людей дела обществу и власть предержащим не было и нет никакого дела.
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Во всем мире, по крайней мере, во всех его развитых странах люди дела – это люди на вес золота. Они по праву считаются «солью земли», потому что создают добавочную стоимость, а это не только маржа предпринимателя, но еще и фонд заработной платы, инвестиции, а главное, налоги, на которые содержится социальная сфера и обеспечивается безопасность страны. В общем все то, за счет чего, собственно, и развивается экономика государства.
У американцев, не самых глупых, судя по всему, людей, раз они сумели стать негласными лидерами в мировой экономике и политике, есть поговорка: «Не рассказывай, какой ты красивый и умный, а покажи, сколько у тебя есть денег». В стране, также лихо задвинутой на теме ура-патриотизма, умение зарабатывать капитал ценится все же выше, чем любые бравые речи о благосостоянии народа. Сначала покажи - а что ты сделал.
Впрочем, говорить про западные стандарты у нас считается чуть ли неприличным, у нас же свой путь, «своя особенная стать», но и в нашей истории были эти самые люди дела – те, кто умел зарабатывать и быть при этом опорой для государства. Вот только уважение и почет выпадали на их долю крайне редко. Наоборот, чаще всего деловые люди становились объектом насмешек, а то и гонений.
В России в принципе стали поздно развиваться деловые традиции. Да, в царские времена у нас было широко развито купечество, но это никогда не было на таком уровне, как, к примеру, в Англии.
Не будем говорить огульно, что в российской истории люди дела вообще никогда не были в почете. При Петре I, к примеру, благодаря его реформам, резко выросли инвестиции капитала, как это сейчас модно говорить, в реальный сектор экономики. В России появились сотни крупных предприятий: заводы производили металлы, на верфях строились корабли, мануфактуры выдавали невиданные прежде объемы текстиля. Да, без оборонзаказа не обошлось - времена были такие (как будто у нас когда-то были времена иные), но именно в это время достигшие успеха промышленники и купцы заняли в обществе положение уважаемых и необходимых государству людей. Жаль только, что затем аристократия и чиновники не преминули напомнить, кто в доме хозяин.
Очередной виток экономической подъема в Российской империи пришелся на рубеж XIX-XX веков. Отмена крепостного права привела к тому, что в стране появились трудовые резервы, а государство наконец-то взяло курс на превращение из аграрной феодальной страны в промышленную державу. Стали осваиваться природные богатства, новые территории, включая Сибирь и Дальний Восток, строились железные дороги, появлялись новые предприятия и даже целые концерны… Инвестиции потекли рекой! Российские промышленники ездили на выставки в Париж и Лондон и возвращались с высшими наградами. Своеобразный рекорд был поставлен в 1900 году: по итогам парижской выставки российская экспозиция получила свыше полутысячи наград из них 212 гран-при и 370 золотых медалей!
На этот же период пришелся и Золотой век меценатства, когда купцы и промышленники не только ударно двигали экономику страны, но и стали покровителями искусств, открывали школы, поддерживали приюты и госпитали, помогали благоустраивать город.
Тогда деловые люди, купцы и меценаты, такие как Павел Третьяков, Савва Морозов, династия Рябушинских, Алексей Бахрушин, Савва Мамонтов, Сергей Щукин и многие другие не просто двигали Россию вперед, но еще и формировали гражданское общество. Меценатство среди состоятельных людей стало примером хорошего тона и Псковский край не остался в стороне: супруги Фан-дер-Флиты, Федор Плюшкин, Илья Сафьянщиков, Василий Хмелинский - все они оставили свой след в истории не только благодаря заработанным капиталам, но и добрым делам на благо Псковщины.
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И все же это были весьма короткие периоды истории, когда знаменитые купцы-подвижники становились уважаемыми в обществе людьми и даже получали статус почетных граждан. Чаще государство проявляло лояльность лишь по отношению к чиновничеству и дворянству, грубо деля общество на избранную верхушку и черный люд. Причем так происходило не только в царской России, но и на самых разных этапах российской истории, включая современность, как бы широко или узко мы не трактовали это понятие.
А в советское время всех этих людей просто загубили. Революция поставила на них крест, записав в эксплуататоры. Справилось ли государство без них? Ответ очевиден - к 91 году страна просто рухнула, оставшись без ничего.
Были робкие попытки спасти положение, добавив в советский строй щепотку цивилизованных рыночных отношений. В 20-е годы прошлого столетия – это было провозглашение НЭПа, а в конце 80-х – начале 90-х – кооперативное движение. Тогда в среде советских людей появились первые самородки, которые накормили и напоили страну после голода, разрухи, очередей и остановившихся заводов. Чем отплатило государство? Во времена НЭП людей дела после того, как они перестали быть нужны, уничтожили.
В советских кинематографе и литературе создавался исключительно уничижительный образ капиталистов, НЭПменов и спекулянтов. Даже про изобличающий классовые предрассудки роман Болеслава Пруса «Кукла» в советских рецензиях писали, что «роман-то в целом хороший, но зачем же так романтизировать купцов?!». А первых предпринимателей 90-х до сих пор представляют, как полукриминальных рвачей, прежде всего, с подачи прогосударственных СМИ.
Анализируешь историю и кажется, что государство всегда стремилось лишь обобрать деловых людей, да еще и натравить на них гнев народных масс, обвинив во всех грехах. К предпринимателям, которые создают рабочие места, выступают катализатором научно-технического прогресса, развивают не только рынки, но и науку, образование, социальную сферу, относятся лишь как… к корму, дойной корове. При этом в лучшем случае игнорируют их просьбы и пожелания, чаще же гнобят или даже хотят посадить за решетку - потому что не надо высовываться.
Это в европейских странах и США предприниматели считаются надеждой и опорой, а у нас к ним относятся с недоверием и даже с враждебностью. И, похоже, никому не приходит в голову, что именно такая обстановка мешает развитию экономики и бизнеса в нашей стране, а вовсе не вредительство Запада или некая несчастливая звезда.
Конечно, можно пытаться бесконечно жить за счет углеводоров, но именно поэтому у нас и нет своей промышленности. Ныне очень много говорят еще и про политику импортозамещения, вот только отечественному бизнесу не контрсанкции нужны, а как раз доступность западных кредитов, потому что внутренние доступными нельзя назвать даже с натяжкой. При этом российский предприниматель должен исправно платить мзду государству, а его еще вымотают и обескровят контролирующие органы постоянными проверками, которые, к слову, и существуют-то исключительно за счет средств налогоплательщиков.
На фоне такого отношения, чего уж удивляться, что у нас и частная собственность, от которой нас так тщательно «отучали» в советские годы, абсолютно не уважается и не ценится. И до сих пор множество людей - это еще и поддерживают.
Но давайте признаем, что не любят предпринимателей у нас те, кто сам не обладает нужными качествами, не склонен к самостоятельной деятельности, боится проявлять активность, взять на себя ответственность перед законом и людьми. Плюс образ «лавочника», «торгаша», «рвача» всячески подпитывался государственной машиной. Внесли свою лепту и лихие 90-е, когда разгулявшийся криминал и отсутствие законотворческой базы придали возрождению предпринимательства в стране слишком причудливые, если не сказать, уродливые формы. К тому же многие уверены, что в России до сих пор нельзя заработать деньги законно. Об этом опять же говорят результаты многочисленных исследований.
Карикатура Александра Хорошевского
А теперь давайте посмотрим на статистику: если еще в 90-е годы масса людей хотели попробовать себя в бизнесе и пытались это делать, то сегодня мы видим совершенно иную картину – малый и средний бизнес сокращается, индивидуальных предпринимателей становится все меньше с каждым годом, несмотря на все декларации государства о заботе о предпринимателях и на создание просто неимоверного количества институтов по их поддержке. Профильные агентства растут, как на дрожжах, создаются советы, проводятся совещания. А толку-то? Люди не хотят заниматься предпринимательством! Люди не верят государству и боятся, что у них в любой момент могут все отнять.
Опять обратимся к опросам общественного мнения. Сегодня молодые люди не мечтают о собственном деле - это требует слишком больших трудозатрат и очень рискованно, они хотят стать чиновниками, пойти в бюджетную сферу, где можно особо не перенапрягаться, а предел мечтаний - оказаться в комфортной зоне госкорпорации, в каком-нибудь «Газпроме».
Вот поэтому у нас в бюджетах всех уровней становится все больше реципиентов и все меньше тех, кто для них зарабатывает. И вот почему мы хотим поговорить о людях, которые несмотря на все вызовы, предвзятое отношение и лишь показушную поддержку от государства, в современной России, на территории Псковской области, занимались и продолжают заниматься ДЕЛОМ. О тех, кто не связал свою жизнь с мягкими креслами в органах власти или с топ-менеджментом в прогосударственных монополиях, а выбрал путь куда более тернистый - восстанавливал и создавал с нуля предприятия, вкладывал немалые средства в модернизацию производства, спасал трудовые коллективы…
Елена Косенкова, Игорь Савицкий, Павел Мельников, Виктор Почернин… - это далеко не полный список настоящих аксакалов местного бизнеса, которые начинали еще на заре становления региональной экономики и до сих пор продолжают ее развивать.
А начнем мы с известного псковского промышленника Игоря Савицкого. На примере его пути как делового человека мы увидим, как менялась ситуация с частным бизнесом в стране, начиная со времен заката советского государства, заканчивая современной Россией, как выстраивались отношения с обществом и властью, как удавалось противостоять вызовам в виде нескончаемой череды экономических кризисов и постоянно меняющегося законодательства.
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Алексей Овчинников