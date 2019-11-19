Экономика

В закон о транспортном налоге в Псковской области снова предложено внести изменения

В закон Псковской области «О транспортном налоге» предложено внести изменения, которые приведут его в соответствие с федеральным законодательством. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 26 ноября, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как уточнил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, проект обсуждаемого закона Псковской области разработан с целью приведения регионального закона от 26.11.2002 № 224 «О транспортном налоге» в соответствие с изменениями, внесенными федеральным законодательством в Налоговый кодекс РФ.

Так, в соответствии с федеральным законом, с 1 января 2020 года налоговые ставки транспортного налога для несамоходных (буксируемых) судов устанавливаются с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности. Ранее такие налоговые ставки устанавливались с каждой регистровой тонны.

Кроме того, уточняется формулировка положений о сроках уплаты авансовых платежей по транспортному налогу для налогоплательщиков-организаций.