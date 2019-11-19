Экономика

Ольга Милонаец: Контролер не должен быть «удобным»

«Сотрудники Федеральной антимонопольной службы не должны быть удобны», - такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, комментируя отношение органов исполнительной власти к антимонопольщикам как к врагам, поэтому не всегда приглашают их на совещания и не всегда прислушиваются к их мнению.

«Наш руководитель Игорь Артемьев говорит: «Если вас плохо воспринимает власть на местах, значит, это вам комплимент, значит, вы независимы и работаете в соответствии с законодательством. Мы не должны быть удобными. Контролер вообще не должен быть удобным. Это не нормальный тренд, если он удобен», - отметила Ольга Милонаец.

Что касается совещаний, на которые антимонопольщиков не всегда приглашают, руководитель управления отметила: «Нам не известно, куда нас не приглашают, а куда нет, и потом, мы не должны вмешиваться, как властям субъекта принимать решения, поскольку у нас в стране разделение властей. Поэтому сказать, что я очень хотела бы присутствовать на закрытых совещаниях, я не могу».

Также Ольга Милонаец высказала мнение, что если власти принимают какие-либо решения, то они должны нести за них ответственность. «Кто готов нести ответственность, как правило, заранее к нам обращается, советуется, и мы предлагаем разные варианты», - заключила она.