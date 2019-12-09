В Пскове начали прием заявок на участие в конкурсе по размещению нестационарных торговых объектов

Кабмин определил потребность в иностранных работниках на 2020 год

«Сообразим на троих»: Что происходит в молодежной среде?

Здание бывшего детского сада «Росток» планируется продать в 2020 году

В финансовом комитете Псковской области уверены, что межбюджетные отношения в регионе - одни из самых прозрачных в России

В Институте права, экономики и управления ПсковГУ пройдет день открытых дверей