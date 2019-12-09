В Пскове начали прием заявок на участие в конкурсе по размещению нестационарных торговых объектов

По постановлению администрация Пскова (№1881), начался прием заявок на участие в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, прием заявок проводится с 11 по 19 декабря, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прием заявок проходит по адресу: Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7; контактные телефоны: 29 - 10 - 66, 29 - 10 - 76, 29 - 10 - 77.
Проведение итогов конкурса состоится 23 декабря по адресу: Псков, улица Некрасова, 22».