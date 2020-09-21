Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен помог предпринимателю избежать убытков в полмиллиона

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев помог великолукскому предпринимателю избежать убытков в 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Федеральная налоговая служба официально в своем письме от 1 сентября признала право плательщиков страховых взносов, применяющих УСН (доходы – расходы), учитывать расходы при определении размера доходов для исчисления страховых взносов в размере 1%.

Ранее этим проблемным вопросом занимались и в аппарате псковского бизнес-омбудсмена. В 2019 году Аркадий Мурылев неоднократно заявлял о существующей проблеме неверного толкования закона налоговыми органами, в том числе предложения по изменению законодательства были отражены в ежегодном докладе о деятельности регионального уполномоченного и направлены в адрес уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

Кроме того, благодаря победам в череде судебных разбирательств удалось помочь великолукскому предпринимателю, который мог понести убытки в размере порядка 500 000 рублей. Суд кассационной инстанции поддержал позицию псковского бизнес-омбудсмена и подтвердил, что предприниматели, которые применяют УСН (доходы минус расходы), могут в целях определения размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию за соответствующий расчетный период при определении доходов учитывать также и расходы.

Но, несмотря на успешную судебную практику, которую одними из первых сформировали в псковском аппарате уполномоченного, налоговые органы отказывались автоматически пересчитывать неверно начисленные платежи, отметили в аппарате уполномоченного.

«Даже несмотря на пояснение, содержащееся в определении Конституционного суда РФ от 30 января, о том, что доходы и расходы учитываются вышеуказанными налогоплательщиками в порядке, аналогичном для ИП, уплачивающих НДФЛ, то есть по схеме учета расходов, налоговые органы только спустя полгода официально признали данный механизм расчета правомерным и подлежащим исполнению. На текущий момент перерасчет за 2019 год должен быть осуществлен автоматически, однако аналогичные действия за 2018, 2017 годы будут производиться только по заявлениям заинтересованных лиц», - сообщили в пресс-службе уполномоченного.

За получением подробной информации о форме подачи заявлений рекомендуется обращаться в налоговые органы, а в случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций - в аппарат регионального бизнес-омбудсмена по телефонам 72-42-12 и 8-931-902-97-47.