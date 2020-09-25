Экономика

Лифт особой конструкции для социального городка в Борисовичах спроектируют в Белоруссии

Представители официальной делегации Псковской области в рамках второго дня визита в Республику Беларусь продолжили детально изучать опыт белорусских коллег в различных сферах экономики, посещая производственные и промышленные предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов прибыл в Могилев, где, в первую очередь, посетил Комбинат силикатных изделий. Он ознакомился с производственным процессом, а также осмотрел образцы продукции комбината, к примеру, блоки из пенобетона. Представители руководства предприятия подчеркнули, что готовы произвести изделия под размеры заказчика.

На комбинате также ведется производство кирпича из силикатного песка. Технология позволяет добиться высокой надежности, а исходный белый цвет изделия дает возможность проводить окраску, что существенно расширяет возможности внешнего оформления зданий.

Сергей Грахов во время общения с руководством предприятия отметил, что в ближайшие годы на территории Псковской области планируется приступить к реализации множества объектов социальной сферы, поэтому поставка строительных материалов — перспективное направление сотрудничества. Представители «Могилевского КСИ» со своей стороны заверили, что готовы поставлять кирпич и пеноблоки в необходимом региону объеме.

Также руководитель комитета посетил и «Могилевлифт», где осмотрел не только процесс производства лифтового оборудования различных моделей, но и ознакомился с современными разработками организации, в частности, подъемников для маломобильных групп населения, специализированными парковочными комплексами, которые позволяют сохранить пространство за счет вертикального устройства. На заводе производятся и все комплектующие для лифтового оборудования.

Вместе с руководством «Могилевлифта» Сергей Грахов обсудил перспективные направления сотрудничества в части поставки оборудования для социальных, жилых и иных объектов Псковской области. В частности, для социального городка в Пскове необходим лифт особой конструкции. Проработкой вопроса займется проектная группа предприятия.

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Также ранее заместители губернатора Псковской области и руководители профильных региональных комитетов посетили ряд объектов и наметили перспективные направления сотрудничества. Так, Вера Емельянова побывала на объектах культуры, в частности, посетила дом-музей Марка Шагала и кукольный театр «Лялька». Двустороннее сотрудничество позволит развивать фестивальное движение и увеличивать экскурсионные и туристические потоки в регионах.

Кроме того, подписан ряд соглашений и меморандумов с высшими учебными заведениями Витебской области, в том числе Витебским государственным медицинским университетом. Это позволит активизировать работу по подготовке кадров сферы здравоохранения для Псковской области.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева посетила свободную экономическую зону «Витебск», где познакомилась с особенностями ее управления и наметила направления для возможного торгово-экономического взаимодействия.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская посетила в Витебске ряд учреждений культуры и образования, приняла участие в рабочей встрече с руководителем Главного управления идеологической работы и по делам молодежи регионального облисполкома Геннадием Егоровым. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, касающиеся взаимодействия общественных молодежных организаций и реализации совместных спортивных и творческих проектов. По итогам встречи были достигнуты договоренности о взаимодействии профильных управлений Псковского и Витебского регионов. Особое внимание в совместной проектной деятельности будет уделено гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.