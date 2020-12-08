Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Руководитель ведомства подведет итоги года работы псковских антимонопольщиков, прокомментирует громкие дела уходящего года, а также расскажет, как отразилась смена федерального руководства на работе регионального управления.

Вопросы Ольге Милонаец можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена