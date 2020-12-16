Экономика

Российские магазины начали снижать цены на сахар и подсолнечное масло

Российские торговые сети начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим <...>, что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Копейка» — от ред.) Игорь Шехтерман подтвердил, что компания уже начала снижать цены. Помимо X5, в пятерку крупнейших ретейлеров входят «Магнит», «Лента», ДКБР («Дикси», «Бристоль», «Красное & Белое»).