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Экономика

Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары

30.12.2020 11:42|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Теперь правительство может устанавливать на товары первой необходимости предельные розничные цены на срок не более 90 дней, сообщает ТАСС.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», - говорится в тексте документа.

Ранее правительство РФ могло воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Предельные розничные цены на сахар составят 46 руб. за 1 кг, на масло - 110 руб. за 1 литр.

Теги: #Цены #торговля #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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