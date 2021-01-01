Экономика

Российские парламентарии оценили идею амнистии кредитов

Представители обеих палат российского парламента прокомментировали предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов для населения ниже 3 млн рублей. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму.

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Резко негативно эту идею воспринял первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг. Ее реализацию он связал с возможной паникой вкладчиков.

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — приводит RT слова Гартунга.

Более аккуратно высказываются в верхней палате. Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации считает, что инициатива нуждается в детализации.

«Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения, — цитирует Долгова «Лента.ру». — Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке».

Его заместитель Иван Абрамов напомнил, что ранее с подобным предложением выступала ЛДПР, но одобрения во властных кругах не встретила.

«Хотя, считаю, что в принципе об этом стоит подумать», - сказал Абрамов.