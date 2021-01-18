Экономика

МТС поможет бизнесу в Псковской области с проектированием облачных решений

Провайдер #CloudMTS запустил в Псковской области направление облачных проектных решений, которое будет заниматься стратегическим ИТ-консалтингом и реализацией сложных инфраструктурных проектов.

Сертифицированные специалисты, в портфеле которых более двух тысяч проектов, проведут аудит цифрового развития компании-клиента, помогут сформировать концепцию работы с данными (cloud data estate) и разработать облачную стратегию. При этом, как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС,эксперты не только проконсультируют по технологическим и организационным вопросам, но и возьмут на себя весь технологический цикл: проектирование архитектуры, поставку и настройку оборудования и лицензий, также внедрение, запуск и поддержку ИТ-систем в облаке, обеспечивая до 90% экономии на первоначальных ИТ-затратах.

Услуги нового направления ориентированы в первую очередь на коммерческих и государственных заказчиков, которые внедряют комплексные цифровые решения, трансформируют подходы к работе с данными и запускают новые проекты.

«Мы накопили богатый опыт в этой области, и сегодня готовы помогать компаниям и госструктурам в Псковской области комплексно развиваться, внедрять инновации и дорожную карту развития бизнеса на основе облачных решений, обладающих высокой защищенностью и отвечающих законодательству и отраслевым стандартам», — отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

О направлении облачных проектных решений МТС

Команда направления включает сертифицированных инженеров, архитекторов и проектных менеджеров #CloudMTS и «ИТ-ГРАД». Эксперты помогут компаниям реализовать комплексные инфраструктурные проекты в соответствии с индивидуальными требованиями, с соблюдением регуляторных норм, отраслевых и корпоративных стандартов. Эксперты проконсультируют по технологическим и организационным вопросам, возьмут на себя координацию проектов и реализацию ИТ-функции, обеспечивая до 90% экономии на первоначальных ИТ-затратах. Подробнее о направлении здесь.

Выделенная виртуальная инфраструктура будет создаваться как на базе собственных дата-центров МТС, так и на площадках заказчика и внешних дата-центров. Будет осуществляться эксплуатация инфраструктуры и приложений при необходимости. Возможно предоставление услуг облачного хостинга и сопровождения высоконагруженных систем*, например, SAP, Oracle и других ERP-систем.

Для того, чтобы воспользоваться услугами направления, нужно оставить заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачный бизнес МТС входят собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на стартапы, самозанятых, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж».

Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерные вычисления, базы данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисы и другим.

*Имеют особые требования к производительности инфраструктуры